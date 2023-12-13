HALKA ARZ TAKVİMİ 13-14-15 Aralık || Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?

Halka arz takvimi Aralık ayı talep toplama tarihleri belli oldu. Aralık ayı taslak halka arzlar da açıklandı! Açıklanan listelerin içinde Koton, binbin gibi birçok bilindik şirket yer alıyor. SPK tarafından onay alması halinde talep toplayacak şirketler, şimdiden yatırımcıların dikkatini çekti. Peki, Aralık ayında halka arz olacak şirketler hangisi, talep toplama tarihleri ne zaman?