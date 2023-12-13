Giriş Tarihi: 13.12.2023 00:50
Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
00:50
HALKA ARZ TAKVİMİ 13-14-15 Aralık || Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?
Yatırımcıların yakından takip ettiği Halka arz takviminde bu hafta yeni halka arz var mı merak edildi. Aralık ayında 4 yeni halka arz duyuran Sermaye Piyasası Kurulu en son Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz olacağını açıklamıştı. İzahname bilgilerine göre yoğun talebin olacağı beklenen halka arzda, talep toplama başlıyor. Peki, Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman? İşte, Halka arz takvimi!