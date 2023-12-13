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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİ 13-14-15 Aralık || Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 13.12.2023 00:50 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 00:50

HALKA ARZ TAKVİMİ 13-14-15 Aralık || Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?

Yatırımcıların yakından takip ettiği Halka arz takviminde bu hafta yeni halka arz var mı merak edildi. Aralık ayında 4 yeni halka arz duyuran Sermaye Piyasası Kurulu en son Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz olacağını açıklamıştı. İzahname bilgilerine göre yoğun talebin olacağı beklenen halka arzda, talep toplama başlıyor. Peki, Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman? İşte, Halka arz takvimi!

HALKA ARZ TAKVİMİ 13-14-15 Aralık || Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?

Halka arz takvimi Aralık ayı talep toplama tarihleri belli oldu. Aralık ayı taslak halka arzlar da açıklandı! Açıklanan listelerin içinde Koton, binbin gibi birçok bilindik şirket yer alıyor. SPK tarafından onay alması halinde talep toplayacak şirketler, şimdiden yatırımcıların dikkatini çekti. Peki, Aralık ayında halka arz olacak şirketler hangisi, talep toplama tarihleri ne zaman?

HALKA ARZ TAKVİMİ 13-14-15 Aralık || Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?

ARALIK AYINDA HALKA ARZ OLAN ŞİRKETLER

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

Kuzey Boru A.Ş.

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

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HALKA ARZ TAKVİMİ 13-14-15 Aralık || Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?

AVRUPAKENT GYO BUGÜN HALKA ARZ OLUYOR!

Halka Arz Tarihi: 13-14-15 Aralık 2023  09:00-17:00

Halka Arz Fiyatı/Aralığı: 55,08 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım **

Pay: 100,000,000 Lot

Halka Arz Büyüklüğü: 5,5 Mlyar TL

HALKA ARZ TAKVİMİ 13-14-15 Aralık || Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?

AVRUPAKENT GYO

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

- 2.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (2093 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 32 Lot (1762 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 27 Lot (1487 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 24 Lot (1321 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 22 Lot (1211 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (1101 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 18 Lot (991 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 16 Lot (881 TL).

HALKA ARZ TAKVİMİ 13-14-15 Aralık || Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?

ARALIK AYI | TASLAK HALKA ARZLAR

"KOTON" Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

"DNYVA" Dünya Varlık Yönetim A.Ş.

"RGYAS" Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.

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