Giriş Tarihi: 13.10.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 10:00

HALKA ARZ TAKVİMİNDE 2 YENİ ŞİRKET AÇIKLANDI! Halk arz takviminde 13-14-15 Ekim yer alan yeni şirketler hangisi, talep toplama tarihleri belli oldu mu?

Halka arz takviminde iki yeni isim daha açıklandı. Yatırımcıların heyecanla yeni şirketler beklediği halka arz takviminde bu hafta yer alacak şirketler, halka arz büyüklüğünde belirtilen fiyatlarıyla göz doldurdu. Yatırımcıların yeni gözdesi olacak o iki şirket için şimdiden talep toplama tarihleri ne zaman sorusu yanıt aramaya başladı. En son Borlease ve MHR GYO şirketlerinin 11-13 Ekim arasında talep toplama işlemleri gerçekleşmişti. Gözler şimdi ie, yeni açıklanan şirketlere çevrildi. Peki, Bu hafta yeni halka arz var mı? Halka arz takviminde açıklanan şirketlerin talep toplama tarihleri belli oldu mu? İşte, son dakika ayrıntıları...