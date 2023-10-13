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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİNDE 2 YENİ ŞİRKET AÇIKLANDI! Halk arz takviminde 13-14-15 Ekim yer alan yeni şirketler hangisi, talep toplama tarihleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 13.10.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 10:00

HALKA ARZ TAKVİMİNDE 2 YENİ ŞİRKET AÇIKLANDI! Halk arz takviminde 13-14-15 Ekim yer alan yeni şirketler hangisi, talep toplama tarihleri belli oldu mu?

Halka arz takviminde iki yeni isim daha açıklandı. Yatırımcıların heyecanla yeni şirketler beklediği halka arz takviminde bu hafta yer alacak şirketler, halka arz büyüklüğünde belirtilen fiyatlarıyla göz doldurdu. Yatırımcıların yeni gözdesi olacak o iki şirket için şimdiden talep toplama tarihleri ne zaman sorusu yanıt aramaya başladı. En son Borlease ve MHR GYO şirketlerinin 11-13 Ekim arasında talep toplama işlemleri gerçekleşmişti. Gözler şimdi ie, yeni açıklanan şirketlere çevrildi. Peki, Bu hafta yeni halka arz var mı? Halka arz takviminde açıklanan şirketlerin talep toplama tarihleri belli oldu mu? İşte, son dakika ayrıntıları...

HALKA ARZ TAKVİMİ 13-14-15 EKİM || 2 yeni halka arz açıklandı! Borsada ne zaman işlem görecek, kaç Lot verir?

Haftanın 5. gününde halka arz takviminde iki yeni şirket daha talep toplamaya başlayacağıı duyurdu. 13 Ekim'de son bulacak olan Mhr Gayrimenkulden sonra, açıklanması beklenen yeni şirketler ara verilmeden hızlı bir şekilde duyuruldu. Duyurulan iki yeni şirket yatırımcıların şimdiden ilgi odağı oldu. PEki, halka arz takviminde yer alan yeni şirketlr hangileri, isimleri ne? İşte yer alacak olan iki yeni şirket bilgileri...

HALKA ARZ TAKVİMİ 13-14-15 EKİM || 2 yeni halka arz açıklandı! Borsada ne zaman işlem görecek, kaç Lot verir?

HALKA ARZ TAKVİMİNDE BU HAFTA | 2 YENİ ŞİRKET DAHA HALKA ARZ OLUYOR

Halka arz takviminde bu hafta duyurulan iki şirket;

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.

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HALKA ARZ TAKVİMİ 13-14-15 EKİM || 2 yeni halka arz açıklandı! Borsada ne zaman işlem görecek, kaç Lot verir?

HALKA ARZ BİLGİLERİ

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş

Vera Konsept Gayrimenkul şirketi halka arz fiyat aralığı 15,78 TL olarak açıklandı. Halka arz büyüklüğü 867 milyon TL olan şiketin dağıtım yöntemi "eşit" olacak.

Halka arz açıklığı ise yüzde 26,83 olarak açıklandı.

HALKA ARZ TAKVİMİ 13-14-15 EKİM || 2 yeni halka arz açıklandı! Borsada ne zaman işlem görecek, kaç Lot verir?

TAB GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

Yıldız pazar'da işlem görmesi beklenen Tab Gıda'nın dağıtım yöntemi eşit olacak. Hlka arz fiyat aralığı ise 130,00 TL olarak belirtildi.

HAlka arz büyüklüğü 6,8 Milyar TL olarak açıklanan şirketin halka arzaaçıklığı ise yüzde 18,5 olarak duyuruldu.

HALKA ARZ TAKVİMİ 13-14-15 EKİM || 2 yeni halka arz açıklandı! Borsada ne zaman işlem görecek, kaç Lot verir?

MHR GAYRİMENKUL VE BORLEASA OTOMOTİV

Borlease Otomativ 11 Ekim tarihlerinde halka arz talep toplama işlemleri başlamıştı. Halka arz fiyat aralığı 25,29 olan şirket için talep toplama tarihleri 13 Ekim saat 09.00-17.00 saat aralığında son bulacak.

Mhr Gayrimenkul şirketi de aynı şekilde 13 Ekim 10.30 ve 13.00 saatleri arasında talep toplama işlemlerine son verecek.

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