HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 2 yeni şirket halka arz oluyor!🔔 17-18- 19 Şubat SPK onayı ile hangi şirketler halka arz olacak?

Halka arz takvimi, SPK onayı ile iki yeni şirket ismi açıkladı. Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. ve Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş halka arz oluyor. SPK bülteni sonrasında bilgileri yatırımcılar tarafından yakında takip edilirken şirketlerin, fiyat aralığı, dağıtım yöntemi, bist kodu ve aracı kurumu gibi detayları da belli oldu. Peki, şirketlerin talep toplama tarihleri ne zaman?