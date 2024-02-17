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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 2 yeni şirket halka arz oluyor!🔔 17-18- 19 Şubat SPK onayı ile hangi şirketler halka arz olacak?
Giriş Tarihi: 17.02.2024 00:11 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 00:11

HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 2 yeni şirket halka arz oluyor!🔔 17-18- 19 Şubat SPK onayı ile hangi şirketler halka arz olacak?

Halka arz takvimi açıklanan iki yeni şirket ile gündemde! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayından geçmesi sonrasında yeni şirketler takvimde yerini aldı. Yatırımcıların yakından takip ettiği şirketlerin halka arza açılmasıyla, hisse fiyatı, büyüklüğü, lot bilgisi gibi detaylar yakında takip ediliyor. Peki, Halka arz takvimine göre yeni şirketlerin büyüklüğü nedir, talep toplama tarihi ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte, detaylar…

HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 2 yeni şirket halka arz oluyor!🔔 17-18- 19 Şubat SPK onayı ile hangi şirketler halka arz olacak?

Halka arz takvimi, SPK onayı ile iki yeni şirket ismi açıkladı. Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. ve Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş halka arz oluyor. SPK bülteni sonrasında bilgileri yatırımcılar tarafından yakında takip edilirken şirketlerin, fiyat aralığı, dağıtım yöntemi, bist kodu ve aracı kurumu gibi detayları da belli oldu. Peki, şirketlerin talep toplama tarihleri ne zaman?

HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 2 yeni şirket halka arz oluyor!🔔 17-18- 19 Şubat SPK onayı ile hangi şirketler halka arz olacak?

HALKA ARZ TAKVİMİ📈

SPK onayı ile 2 yeni şirketin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında duyuruldu. İşte, halka arz olacak şirketler,

  • OBAMI - Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
  • Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.
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HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 2 yeni şirket halka arz oluyor!🔔 17-18- 19 Şubat SPK onayı ile hangi şirketler halka arz olacak?

OBAMI - Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. Halka Arz oluyor!

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. SPK onayından geçen şirketin halka açıklık oranı %20 olarak açıklanırken, Halka Arz Büyüklüğü ise 3.78 Milyar TL olarak duyuruldu.

İşte, tüm halka arz bilgileri;

HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 2 yeni şirket halka arz oluyor!🔔 17-18- 19 Şubat SPK onayı ile hangi şirketler halka arz olacak?

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. Halka Arz Bilgileri

Halka Arz Tarihi: Hazırlanıyor...

Halka Arz Fiyatı/Aralığı: 39,24 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım **

Pay: 96,336,345 Lot

Aracı Kurum: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Bist Kodu: OBAMI

HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 2 yeni şirket halka arz oluyor!🔔 17-18- 19 Şubat SPK onayı ile hangi şirketler halka arz olacak?

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor!

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. SPK onayından geçen şirketin halka açıklık oranı %20 olarak açıklanırken, Halka Arz Büyüklüğü ise tamamı eşit dağıtım olacak şekilde 778 Milyon TL olarak duyuruldu.

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