Giriş Tarihi: 17.02.2024 00:11
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
00:11
HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 2 yeni şirket halka arz oluyor!🔔 17-18- 19 Şubat SPK onayı ile hangi şirketler halka arz olacak?
Halka arz takvimi açıklanan iki yeni şirket ile gündemde! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayından geçmesi sonrasında yeni şirketler takvimde yerini aldı. Yatırımcıların yakından takip ettiği şirketlerin halka arza açılmasıyla, hisse fiyatı, büyüklüğü, lot bilgisi gibi detaylar yakında takip ediliyor. Peki, Halka arz takvimine göre yeni şirketlerin büyüklüğü nedir, talep toplama tarihi ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte, detaylar…