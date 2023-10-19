Giriş Tarihi: 19.10.2023 07:56 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 07:56

HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023: SPK ile bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek, yeni halka arz ne zaman?

Halka arz ne zaman, hangi tarihler arasında soruları yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan halka arzlar arasında Ekim ayında Meka Beton, Dofer Yapı, Mhr Gayrimenkul ve Borlease'nin halka arzı tamamlandı. Bu hafta üç farklı şirketin talep toplama işlemi de devam ederken, yeni halka arz ne zaman sorusu yanıt aramakta. Yatırımcılar halka arzın büyüklüğü, dağıtım şekli, kaynakların kullanımı ve lot dağıtımını göz önünde bulunduracak talep toplama işlerine yatırım yapıyor. Peki, bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek, yeni halka arz ne zaman olacak? İşte, Ekim 2023 halka arz takvimi