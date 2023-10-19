Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023: SPK ile bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek, yeni halka arz ne zaman?
Giriş Tarihi: 19.10.2023 07:56 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 07:56

HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023: SPK ile bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek, yeni halka arz ne zaman?

Halka arz ne zaman, hangi tarihler arasında soruları yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan halka arzlar arasında Ekim ayında Meka Beton, Dofer Yapı, Mhr Gayrimenkul ve Borlease'nin halka arzı tamamlandı. Bu hafta üç farklı şirketin talep toplama işlemi de devam ederken, yeni halka arz ne zaman sorusu yanıt aramakta. Yatırımcılar halka arzın büyüklüğü, dağıtım şekli, kaynakların kullanımı ve lot dağıtımını göz önünde bulunduracak talep toplama işlerine yatırım yapıyor. Peki, bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek, yeni halka arz ne zaman olacak? İşte, Ekim 2023 halka arz takvimi

HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023: SPK ile bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek, yeni halka arz ne zaman?

Yeni halka arzlar ne zaman, kaç lot verecekler araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan şirketler halka arz edilirken, daha sonra KAP bildirimlerine bağlı olarak borsada işlem tarihleri belli oluyor. Peki, Bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek? İşte, 19 Ekim 2023 halka arz takvimi

HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023: SPK ile bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek, yeni halka arz ne zaman?

EKİM 2023 YENİ HALKA ARZ VAR MI?

Ekim ayında altı yeni şirket halka arz oldu. Sırasıyla halka arz olan şirketler şu şekilde;

-Meka Beton,

-Dofer yapı,

-Borlease Otomotiv,

-Mhr Gayrimenkul,

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023: SPK ile bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek, yeni halka arz ne zaman?

En son halka arz olan ve talep toplama tarihleri 18 Ekim tarihinde başlayarak, 20 Ekim'de son bulacak olan iki şirket;

-Vera Konsept,

-Tab Gıda

20 Ekim tarihinden sonra yeni halka arz var mı, detayları;

HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023: SPK ile bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek, yeni halka arz ne zaman?

EKİM AYINDA HALKA ARZ OLMASI BEKLENEN ŞİRKETLER LİSTESİ!

Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023: SPK ile bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek, yeni halka arz ne zaman?

Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.

(n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

SON DAKİKA