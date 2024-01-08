Giriş Tarihi: 08.01.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
22:29
HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 2024 OCAK || SPK onayı ile taslak yeni şirketler: 9-10-11-12 Ocak yeni halka arz var mı?
Halka arz takviminde uzun süredir yeni şirket ismi açıklanmadı. SPK bültenine göre yeni haka arz olacak mı olmayacak mı sorusu yatırımcıların gündeminde yerini alıyor. Uzun süredir halka arz takviminde yeni bir talep toplama olmadı! En son 13-14-15 Aralık tarihinde, Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzında talep toplama gerçekleşmişti. Peki, SPK onayı ile yeni şirketler var mı? 9-10-11-12 Ocak yeni halka arz olacak mı? İşte, detaylar!