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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 2024 OCAK || SPK onayı ile taslak yeni şirketler: 9-10-11-12 Ocak yeni halka arz var mı?
Giriş Tarihi: 08.01.2024 22:29 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 22:29

HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 2024 OCAK || SPK onayı ile taslak yeni şirketler: 9-10-11-12 Ocak yeni halka arz var mı?

Halka arz takviminde uzun süredir yeni şirket ismi açıklanmadı. SPK bültenine göre yeni haka arz olacak mı olmayacak mı sorusu yatırımcıların gündeminde yerini alıyor. Uzun süredir halka arz takviminde yeni bir talep toplama olmadı! En son 13-14-15 Aralık tarihinde, Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzında talep toplama gerçekleşmişti. Peki, SPK onayı ile yeni şirketler var mı? 9-10-11-12 Ocak yeni halka arz olacak mı? İşte, detaylar!

HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 2024 OCAK || SPK onayı ile taslak yeni şirketler: 9-10-11-12 Ocak yeni halka arz var mı?

Halka arz takvimi uzun süredir sessizliğini koruyor. Bu noktada yatırım aracı olarak kullanan kişiler yeni halka arz olacak mı, ne zaman açıklanır gibi sorulara yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nu yakından takip eden yatırımcılar, halka arz talkviminde yer alacak yeni şirketlerin yanı sıra, taslak arzları da inceliyor. Peki, Ocak 2024 taslak halka arzlar hangisi?

HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 2024 OCAK || SPK onayı ile taslak yeni şirketler: 9-10-11-12 Ocak yeni halka arz var mı?

ARALIK AYI HALKA ARZ ÖZETİ

AVPGY | 13-14-15 Aralık 2023
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

MEGMT | 7-8 Aralık 2023
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

KBORU | 7-8 Aralık 2023
Kuzey Boru A.Ş.

SURGY | 7-8 Aralık 2023
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

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HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 2024 OCAK || SPK onayı ile taslak yeni şirketler: 9-10-11-12 Ocak yeni halka arz var mı?

HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 2024 OCAK

TASLAK ARZLAR

Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 2024 OCAK || SPK onayı ile taslak yeni şirketler: 9-10-11-12 Ocak yeni halka arz var mı?

KOTON
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

DNYVA
Dünya Varlık Yönetim A.Ş.

EKIM
(Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.

MRBAS
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 2024 OCAK || SPK onayı ile taslak yeni şirketler: 9-10-11-12 Ocak yeni halka arz var mı?

Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

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