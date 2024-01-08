HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 2024 OCAK || SPK onayı ile taslak yeni şirketler: 9-10-11-12 Ocak yeni halka arz var mı?

Halka arz takvimi uzun süredir sessizliğini koruyor. Bu noktada yatırım aracı olarak kullanan kişiler yeni halka arz olacak mı, ne zaman açıklanır gibi sorulara yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nu yakından takip eden yatırımcılar, halka arz talkviminde yer alacak yeni şirketlerin yanı sıra, taslak arzları da inceliyor. Peki, Ocak 2024 taslak halka arzlar hangisi?