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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİ 3-10 Mayıs | Altınay Savunma ve Koç Metalurji halka arz tarihi belli oldu! SPK bülteniyle talep toplama detayları
Giriş Tarihi: 04.05.2024 01:11 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 01:11

HALKA ARZ TAKVİMİ 3-10 Mayıs | Altınay Savunma ve Koç Metalurji halka arz tarihi belli oldu! SPK bülteniyle talep toplama detayları

Halka arzı onaylanan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) bülteninde takip ediliyor. Halka arz takvimi ve halka arz olacak şirketler, yatırımcılar tarafından inceleniyor. Lila Kağıt, ve Koton Mağazacılık bu hafta talep toparken Koç Metalurji ve Altınay Savunma Teknolojileri'nin halka arzı onaylandı. Halka arz programının yanı sıra halka arzı onaylanan şirketlerin talep toplama tarihleri, lot sayıları ve eşit mi oransal mı olduğu da borsayla ilgilenenler tarafından inceleniyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 3-10 Mayıs 2024

HALKA ARZ TAKVİMİ 3-10 Mayıs | Altınay Savunma ve Koç Metalurji halka arz tarihi belli oldu! SPK bülteniyle talep toplama detayları

Halka arz takvimi bu haftada araştırılmaya başladı. Halka arz olacak şirketler 3-10 Mayıs tarihleri arasında yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yatırımcılar şirketleri değerlendirmeye başladı. SPK takvimi yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Lila Kâğıt ve Koton Mağazacılık'ta talep toplama bugün son bulurken Altınay Savunma Teknolojileri ve Koç Metalurji halka arz oluyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 3-10 Mayıs halka arz takvimi

HALKA ARZ TAKVİMİ 3-10 Mayıs | Altınay Savunma ve Koç Metalurji halka arz tarihi belli oldu! SPK bülteniyle talep toplama detayları

İKİ YENİ ŞİRKETİN HALKA ARZI ONAYLANDI!

Bu hafta SPK takviminde halka arzı onaylanan iki şirket dikkat çekti. Koç Metalurji ve Altınay Savunma Teknolojileri'nin talep toplama tarihleri hazırlanıyor.

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HALKA ARZ TAKVİMİ 3-10 Mayıs | Altınay Savunma ve Koç Metalurji halka arz tarihi belli oldu! SPK bülteniyle talep toplama detayları

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Altına Savunma Tekonojileri halka arz hisse fiyatı 32 TL olarak açıklandı.

HALKA ARZ TAKVİMİ 3-10 Mayıs | Altınay Savunma ve Koç Metalurji halka arz tarihi belli oldu! SPK bülteniyle talep toplama detayları

ALTINAY SAVUNMA TEKONOLOJİLERİ KAÇ LOT VERİR?

Altınay Savunma Tekonojileri toplamda 58,823,530 Lot dağıtacak. Bireysel yatırımcıya ve grup çalışanlarına eşit dağıtılacak ve lot miktarı katılımcıya göre şekillenecek. Yıldız Pazar'da işlem görecek.

HALKA ARZ TAKVİMİ 3-10 Mayıs | Altınay Savunma ve Koç Metalurji halka arz tarihi belli oldu! SPK bülteniyle talep toplama detayları

ALTINAY SAVUNMA TEKONOLOJİLERİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Şirketin halka arz tarihleri 8-9-10 mayıs olarak açıklandı.

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