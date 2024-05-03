Giriş Tarihi: 03.05.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
15:30
HALKA ARZ TAKVİMİ 3-10 Mayıs | Altınay Savunma ve Koç Metalurji halka arzda! SPK bülteniyle talep toplama tarihleri
Halka arzı onaylanan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) bülteninde takip ediliyor. Halka arz takvimi ve halka arz olacak şirketler, yatırımcılar tarafından inceleniyor. Lila Kağıt, ve Koton Mağazacılık bu hafta talep toparken Koç Metalurji ve Altınay Savunma Teknolojileri'nin halka arzı onaylandı. Halka arz programının yanı sıra halka arzı onaylanan şirketlerin talep toplama tarihleri, lot sayıları ve eşit mi oransal mı olduğu da borsayla ilgilenenler tarafından inceleniyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 3-10 Mayıs 2024