HALKA ARZ TAKVİMİ 3-10 Mayısverileri | Altınay Savunma ve Koç Metalurji halka arzda! SPK bülteniyle talep toplama ve sonuç tarihleri

Halka arz takvimi bu haftada araştırılmaya başladı. Halka arz olacak şirketler 3-10 Mayıs tarihleri arasında yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yatırımcılar şirketleri değerlendirmeye başladı. SPK takvimi yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Lila Kâğıt ve Koton Mağazacılık'ta talep toplama bugün son bulurken Altınay Savunma Teknolojileri ve Koç Metalurji halka arz oluyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 3-10 Mayıs halka arz takvimi