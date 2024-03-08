Giriş Tarihi: 08.03.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
11:16
HALKA ARZ TAKVİMİ 8 Mart 2024: Yeni bir şirket halka açılıyor! SPK takvimiyle halka arz olacak şirketler
Halka arzı onaylanan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) bülteninde takip ediliyor. Halka arz takvimi ve halka arz olacak şirketler, yatırımcılar tarafından inceleniyor. Mogan Enerji talep toplama tarihleri son bulurken borsada işlem görmesi bekleniyor. Yeni bir şirket halka arzını ilan etti. Halka arz programının yanı sıra halka arzı onaylanan şirketlerin talep toplama tarihleri, lot sayıları ve eşit mi oransal mı olduğu da borsayla ilgilenenler tarafından inceleniyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 8 Mart 2024...