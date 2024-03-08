HALKA ARZ TAKVİMİ 8 Mart 2024: Yeni bir şirket halka açılıyor! SPK takvimiyle halka arz olacak şirketler

Yeni halka arz var mı her hafta olduğu gibi bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Halka arz olacak şirketler 8 Mart haftasında yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yatırımcılar şirketleri değerlendirmeye başladı. SPK takvimi yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. halka arz oluyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 8 Mart 2024...