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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİ 8 Mart 2024: Yeni bir şirket halka açılıyor! SPK takvimiyle halka arz olacak şirketler
Giriş Tarihi: 08.03.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 11:16

HALKA ARZ TAKVİMİ 8 Mart 2024: Yeni bir şirket halka açılıyor! SPK takvimiyle halka arz olacak şirketler

Halka arzı onaylanan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) bülteninde takip ediliyor. Halka arz takvimi ve halka arz olacak şirketler, yatırımcılar tarafından inceleniyor. Mogan Enerji talep toplama tarihleri son bulurken borsada işlem görmesi bekleniyor. Yeni bir şirket halka arzını ilan etti. Halka arz programının yanı sıra halka arzı onaylanan şirketlerin talep toplama tarihleri, lot sayıları ve eşit mi oransal mı olduğu da borsayla ilgilenenler tarafından inceleniyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 8 Mart 2024...

HALKA ARZ TAKVİMİ 8 Mart 2024: Yeni bir şirket halka açılıyor! SPK takvimiyle halka arz olacak şirketler

Yeni halka arz var mı her hafta olduğu gibi bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Halka arz olacak şirketler 8 Mart haftasında yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yatırımcılar şirketleri değerlendirmeye başladı. SPK takvimi yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. halka arz oluyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 8 Mart 2024...

HALKA ARZ TAKVİMİ 8 Mart 2024: Yeni bir şirket halka açılıyor! SPK takvimiyle halka arz olacak şirketler

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan yeni bir şirke halka arza çıkıyor. Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.hazırlıkları başladı.

İşte, detaylar...

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HALKA ARZ TAKVİMİ 8 Mart 2024: Yeni bir şirket halka açılıyor! SPK takvimiyle halka arz olacak şirketler

ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR, HİSSE FİYATI NE KADAR?

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.'nin halka arz olacağı SPK takviminde yayımlandı. Tarihleri henüz ilan edilmeyen halka azın 22 milyon 100 bin lotla halka arza çıkacak hisse fiyatı 30,00 TL olacak.

Eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak hisseler Yıldız Pazar'da işlem görecek.

HALKA ARZ TAKVİMİ 8 Mart 2024: Yeni bir şirket halka açılıyor! SPK takvimiyle halka arz olacak şirketler

Halka Arz Tarihi: Hazırlanıyor...

Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 30,00 TL

Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım

Pay : 44,200,000 Lot

Aracı Kurum : Türkiye Sına Kalkınma Bankası A.Ş.

Pazar : Yıldız Pazar

HALKA ARZ TAKVİMİ 8 Mart 2024: Yeni bir şirket halka açılıyor! SPK takvimiyle halka arz olacak şirketler

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Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

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Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş.

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