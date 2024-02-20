Giriş Tarihi: 20.02.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
15:35
HALKA ARZ TAKVİMİ ŞUBAT 2024 | 2 yeni şirkette talep toplama başlıyor!🔔 Bu hafta (21-22-23 Şubat) hangi şirketler halka arz olacak?
Halka arz takvimi gündemde! 2024 Şubat ayı itibarıyla hareketlenen takvimde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 2 yeni şirket daha talep toplamaya başlayacak. Yatırımcıların dikkatini çeken şirketlerden Limak Doğu Anadolu Çimento'nun halka arz sonuçları açıklandı. Şimdi ise gözler, yeni talep toplayacak o şirketlere çevrildi. Peki, 21-22-23 Şubat hangi şirketler halka arz olacak? İşte, | SPK'dan iki yeni şirket onayı!