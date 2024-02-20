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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİ ŞUBAT 2024 | 2 yeni şirkette talep toplama başlıyor!🔔 Bu hafta (21-22-23 Şubat) hangi şirketler halka arz olacak?
Giriş Tarihi: 20.02.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 15:35

HALKA ARZ TAKVİMİ ŞUBAT 2024 | 2 yeni şirkette talep toplama başlıyor!🔔 Bu hafta (21-22-23 Şubat) hangi şirketler halka arz olacak?

Halka arz takvimi gündemde! 2024 Şubat ayı itibarıyla hareketlenen takvimde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 2 yeni şirket daha talep toplamaya başlayacak. Yatırımcıların dikkatini çeken şirketlerden Limak Doğu Anadolu Çimento'nun halka arz sonuçları açıklandı. Şimdi ise gözler, yeni talep toplayacak o şirketlere çevrildi. Peki, 21-22-23 Şubat hangi şirketler halka arz olacak? İşte, | SPK'dan iki yeni şirket onayı!

HALKA ARZ TAKVİMİ ŞUBAT 2024 | 2 yeni şirkette talep toplama başlıyor!🔔 Bu hafta 21-22-23 Şubat hangi şirketler halka arz olacak?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. ve Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Yatırımcıların radarında olan iki şirketin talep toplama tarihi, BİST kodu, dağıtım oranı ve fiyat aralığı gibi detayları belli oldu. Peki, talep toplama tarihleri ne zaman? İşte, Halka arz takvimine göre detaylar!

HALKA ARZ TAKVİMİ ŞUBAT 2024 | 2 yeni şirkette talep toplama başlıyor!🔔 Bu hafta 21-22-23 Şubat hangi şirketler halka arz olacak?

HALKA ARZ TAKVİMİ

SPK onayı ile 2 yeni şirketin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında duyuruldu.

İşte, halka arz olacak şirketler,

  • OBAMI - Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
  • Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.
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HALKA ARZ TAKVİMİ ŞUBAT 2024 | 2 yeni şirkette talep toplama başlıyor!🔔 Bu hafta 21-22-23 Şubat hangi şirketler halka arz olacak?

OBAMI - Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. Halka Arz oluyor!

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. SPK onayından geçen şirketin halka açıklık oranı %20 olarak açıklanırken, Halka Arz Büyüklüğü ise 3.78 Milyar TL olarak duyuruldu.

Ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli Oba Makarnacılık payları 39,24 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

HALKA ARZ TAKVİMİ ŞUBAT 2024 | 2 yeni şirkette talep toplama başlıyor!🔔 Bu hafta 21-22-23 Şubat hangi şirketler halka arz olacak?

OBA MAKARNACILIK HALKA ARZ BİLGİLERİ!

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş Bist Kodu "OBAMI" olarak duyurulurken, halka arz tarihi ise 22-23 Şubat 2024, saat 09.00-17.00 olarak açıklandı.

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 96,336,345 Lot

Aracı Kurum: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

HALKA ARZ TAKVİMİ ŞUBAT 2024 | 2 yeni şirkette talep toplama başlıyor!🔔 Bu hafta 21-22-23 Şubat hangi şirketler halka arz olacak?

ALVES KABLO SAN. VE TİC. A.Ş HALKA ARZ OLUYOR!

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. SPK onayından geçen şirketin halka açıklık oranı %20 olarak açıklanırken, Halka Arz Büyüklüğü ise tamamı eşit dağıtım olacak şekilde 778 Milyon TL olarak duyuruldu.

Kurul'dan bu hafta halka arzına onay alan bir diğer şirket olan Alves Kablo'nun halka arzında, 1 TL nominal değerli paylar 19,45 TL sabit fiyattan satılacak.

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