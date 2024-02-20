HALKA ARZ TAKVİMİ ŞUBAT 2024 | 2 yeni şirkette talep toplama başlıyor!🔔 Bu hafta (21-22-23 Şubat) hangi şirketler halka arz olacak?

ALVES KABLO SAN. VE TİC. A.Ş HALKA ARZ OLUYOR!

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. SPK onayından geçen şirketin halka açıklık oranı %20 olarak açıklanırken, Halka Arz Büyüklüğü ise tamamı eşit dağıtım olacak şekilde 778 Milyon TL olarak duyuruldu.

Kurul'dan bu hafta halka arzına onay alan bir diğer şirket olan Alves Kablo'nun halka arzında, 1 TL nominal değerli paylar 19,45 TL sabit fiyattan satılacak.