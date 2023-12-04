HALKA ARZ TAKVİMİ | Talep toplama başlıyor! 📊 Yeni şirketlerin talep toplama tarihleri belli oldu mu? İşte halka arz bilgileri...

Halka arz sistemi yatırımcıların gözdesi haline geldi. Sık sık halkarz.com sitesini ziyaret ederek talep toplama tarihlerini araştıran yatırımcılar için Kasım ayı hareketli geçmişti. Şimdi ise Aralık ayında açıklanan 3 yeni şirket için hareketlilik başladı. Şirketlerin halka arz büyüklüğü, lot payı ve daha birçok bilgisi açıklanırken talep toplama hakkında bilgi verilmemişti. Peki, Halka arz takviminde talep toplama tarihleri belli oldu mu?