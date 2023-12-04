Giriş Tarihi: 04.12.2023 16:43
Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
16:43
HALKA ARZ TAKVİMİ | Talep toplama başlıyor! 📊 Yeni şirketlerin talep toplama tarihleri belli oldu mu? İşte halka arz bilgileri...
Halka arz takvimi Aralık ayına 3 yeni şirket ismi açıklayarak girdi. Kasım ayında SPK tarafından onaylanan şirketlere, Aralık ayında yenileri eklendi. Her ay Sermasye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak halka arzı sunulan şirketler de bu hafta Mega Metal, Kuzey Boru ve Sur Tatil Evleri GYO şirketleri halka arza sunuldu. Yatırımcıların merakla beklediği halka arz edilecek şirketlerin talep toplama tarihleri araştırılıyor. Peki, Bu hafta halka arz olacak şirketler hangisi, talep toplama tarihleri belli oldu mu? İşte, şirketlerin talep toplama tarih detayları..