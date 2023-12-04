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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİ | Talep toplama başlıyor! 📊 Yeni şirketlerin talep toplama tarihleri belli oldu mu? İşte halka arz bilgileri...
Giriş Tarihi: 04.12.2023 16:43 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 16:43

HALKA ARZ TAKVİMİ | Talep toplama başlıyor! 📊 Yeni şirketlerin talep toplama tarihleri belli oldu mu? İşte halka arz bilgileri...

Halka arz takvimi Aralık ayına 3 yeni şirket ismi açıklayarak girdi. Kasım ayında SPK tarafından onaylanan şirketlere, Aralık ayında yenileri eklendi. Her ay Sermasye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak halka arzı sunulan şirketler de bu hafta Mega Metal, Kuzey Boru ve Sur Tatil Evleri GYO şirketleri halka arza sunuldu. Yatırımcıların merakla beklediği halka arz edilecek şirketlerin talep toplama tarihleri araştırılıyor. Peki, Bu hafta halka arz olacak şirketler hangisi, talep toplama tarihleri belli oldu mu? İşte, şirketlerin talep toplama tarih detayları..

HALKA ARZ TAKVİMİ | Talep toplama başlıyor! 📊 Yeni şirketlerin talep toplama tarihleri belli oldu mu? İşte halka arz bilgileri...

Halka arz sistemi yatırımcıların gözdesi haline geldi. Sık sık halkarz.com sitesini ziyaret ederek talep toplama tarihlerini araştıran yatırımcılar için Kasım ayı hareketli geçmişti. Şimdi ise Aralık ayında açıklanan 3 yeni şirket için hareketlilik başladı. Şirketlerin halka arz büyüklüğü, lot payı ve daha birçok bilgisi açıklanırken talep toplama hakkında bilgi verilmemişti. Peki, Halka arz takviminde talep toplama tarihleri belli oldu mu?

HALKA ARZ TAKVİMİ | Talep toplama başlıyor! 📊 Yeni şirketlerin talep toplama tarihleri belli oldu mu? İşte halka arz bilgileri...

SPK 3 YENİ ŞİRKETE ONAY VERDİ!

Aralık ayının ilk halka arz listesi belli oldu. İşte halka arz olacak o şirketler;

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

Kuzey Boru A.Ş.

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

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HALKA ARZ TAKVİMİ | Talep toplama başlıyor! 📊 Yeni şirketlerin talep toplama tarihleri belli oldu mu? İşte halka arz bilgileri...

HALKA ARZ TAKVİMİ | 4-5-6 ARALIK

SUR TATİL EVLERİ GYO HALKA ARZ BİLGİLERİ

Sur Tatil Evleri'nin halka arzında, şirketin ortağı konumunda bulunan Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret'e ait 22.500.000 TL nominal değerli B grubu payların satılacak.

1 TL nominal değerli Sur Tatil Evleri payları 49,18 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ek talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak.

HALKA ARZ TAKVİMİ | Talep toplama başlıyor! 📊 Yeni şirketlerin talep toplama tarihleri belli oldu mu? İşte halka arz bilgileri...

KUZEY BORU HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 36,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Kuzey Boru izahname bilgilerine göre halka arz büyüklüğü 868,8 Milyon TL olan şirket "tamamen eşit dağıtım" yapacak.

KUZEY BORU KAÇ LOT VERİR?

Kuzey Boru A.Ş. • 24.000.000 Lot dağıtacak. Böylece Kuzey Boru 20.000.000 TL değerinde artışa giderek, sermayesini 100.000.000 TL'ye çıkaracak.

Şirketin katılım hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun olup olmadığı henüz bilinmiyor.

HALKA ARZ TAKVİMİ | Talep toplama başlıyor! 📊 Yeni şirketlerin talep toplama tarihleri belli oldu mu? İşte halka arz bilgileri...

MEGA METAL SANAYİ HALKA ARZ

Mega Metal halka arz fiyatı ne kadar?

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş'nin fiyatı 28,30 TL olarak açıklandı. Halka arz büyüklüğü 1.775.825.000 olan şirketin "bireysele eşit dağıtım" yapması planlanırken, fiyat İstikrarı planlanmıyor.

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş, 53.000.000 Lot pay verirken, 9.750.000 Ek Lot verecek.

Mega Metal halka arz katılım endeksine uygun mu?

Henüz şirket onaylı izahnamesi yayınlanmadığı için bu bilgiye erişilemiyor.

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