Giriş Tarihi: 04.03.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
16:33
HALKA ARZ TAKVİMİNDE BU HAFTA | 5-10 MART yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak?
Halka arz takvimi gündemde. Yatırımcıların yakından takip ettiği takvimde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında şirketler talep topluyor. En son Mogan Enerji Yatırım A.Ş. 28-29 Şubat tarihlerinde talep toplama işlemleri gerçekleştirdi. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler var? İşte, SPK bültenine göre halka arz listesi!