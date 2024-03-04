HALKA ARZ TAKVİMİNDE BU HAFTA | 5-10 MART yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak?

Halka arz takvimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Her hafta yeni bir şirketin talep topladığı takvimde, bu hafta yeni şirket isimleri bekleniyorken, bir yandan da talep toplama işlemleri biten şirketlerin borsada işlem tarihleri belli oldu. Borsa İstanbul'da bugün gong Artemis Halı için çaldı! Peki, 5-10 Mart aralığında yeni halka arz var mı, hangi şirketler, büyüklüğü ne?