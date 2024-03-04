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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİNDE BU HAFTA | 5-10 MART yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak?
Giriş Tarihi: 04.03.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 16:33

HALKA ARZ TAKVİMİNDE BU HAFTA | 5-10 MART yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak?

Halka arz takvimi gündemde. Yatırımcıların yakından takip ettiği takvimde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında şirketler talep topluyor. En son Mogan Enerji Yatırım A.Ş. 28-29 Şubat tarihlerinde talep toplama işlemleri gerçekleştirdi. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler var? İşte, SPK bültenine göre halka arz listesi!

HALKA ARZ TAKVİMİNDE BU HAFTA | 5-10 MART yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak?

Halka arz takvimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Her hafta yeni bir şirketin talep topladığı takvimde, bu hafta yeni şirket isimleri bekleniyorken, bir yandan da talep toplama işlemleri biten şirketlerin borsada işlem tarihleri belli oldu. Borsa İstanbul'da bugün gong Artemis Halı için çaldı! Peki, 5-10 Mart aralığında yeni halka arz var mı, hangi şirketler, büyüklüğü ne?

HALKA ARZ TAKVİMİNDE BU HAFTA | 5-10 MART yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak?

ARTEMİS HALI A.Ş.BORDS İŞLEM TARİHİ BELLİ OLDU!

Borsa İstanbul'da gong Artemis Halı için çaldı!

Artemis Halı, bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Artemis Halı, 4 Mart günü Ana Pazar'da ARTMS kodu ile işlem görüyor.

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HALKA ARZ TAKVİMİNDE BU HAFTA | 5-10 MART yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak?

MOGAN ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Mogan Enerji borsa işlem tarihi henüz belli olmadı. Ancak şirketin halka arz sonuçları erişime sunuldu. İşlem tarihi netleşince şirtket, MOGAN kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

HALKA ARZ TAKVİMİNDE BU HAFTA | 5-10 MART yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak?

BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

Bu hafta yeni halka arz olmadığı gibi talep toplanan şirketlerin borsada işlem süreci başlıyor.

HALKA ARZ TAKVİMİNDE BU HAFTA | 5-10 MART yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak?

2024 HALKA ARZ ÖZETİ

  • MOGAN - Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
  • ARTMS - Artemis Halı A.Ş.
  • OBAMS - Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
  • ALVES- Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.
  • LMKDC - Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş.
  • BORSK - Bor Şeker A.Ş.
  • PATEK - Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.
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