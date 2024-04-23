Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mesnetsiz haberler gerçeği yansıtmamaktadır

BAKANLIK İDDİALARI YALANLADI

Bakanlık KİT'lere ve diğer kuruluşlara 'Hizmete Özel' olarak gönderilen yazısına atıfta bulunarak, bazı basın yayın organları ve sendikalar tarafından bilgi eksikliği kaynaklı, kamuoyunu yanıltıcı haberler ve açıklamalar yaptığını bildirdi. Bu kapsamda, kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla basın açıklaması yaptı.

Bakanlık açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Farklı kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan Koruyucu Giyim Yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiği yönündeki haberler mesnetsiz olup hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Giyim/Giyecek/Koruyucu Giyim yardımına ilişkin hususlara farklı düzenlemelerde yer verilmektedir. Bunlar arasında Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme ile Toplu İş Sözleşmeleri de yer almaktadır. Bu sözleşmeler ve diğer mevzuat düzenlemeleri koruyucu giyim yardımının belirli şartları sağlayan personele, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken giyim malzemelerinin, ayni olarak verilmesini kapsamaktadır. Bu sebeple kuruluşlar söz konusu giyim eşyasını tedarik ederek kayıtlarına almalı ve mevzuat uyarınca şartları sağlayan personele dağıtımını gerçekleştirmelidir.

Bakanlığımızca kuruluşlardan temin edilen bilgi ve belgelerin tetkiki sonucunda bu konuda hatalı uygulamaların gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.