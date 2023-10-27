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Haberler Fotohaber İhracata dev destek! Bakan Mehmet Şimşek rakamlarla açıkladı: Hem enflasyon düşecek hem de büyüme sürecek
Giriş Tarihi: 27.10.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 12:05

İhracata dev destek! Bakan Mehmet Şimşek rakamlarla açıkladı: Hem enflasyon düşecek hem de büyüme sürecek

Yeni ekonomi politikaları çerçevesinde; sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihracat teşvik mekanizmalarının güçlendirilerek Türkiye'nin pazar payı genişlemesi hedefleniyor. Bunun yanında koordineli sıkı para ve maliye politikaları ile enflasyonun belini kırmayı amaçlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İhracatçımızın, reel sektörümüzün her zaman arkasındayız ve desteklemeye devam ediyoruz. Yeni destek paketimizle 25 milyar liralık garanti karşılığında 30 milyar liralık kredi imkanını firmalarımıza sunacağız" dedi.

AA
İhracata dev destek! Bakan Mehmet Şimşek rakamlarla açıkladı: Hem enflasyon düşecek hem de büyüme sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hazine destekli kredi garanti sistemi kapsamında hayata geçirilecek yeni destek paketine ilişkin gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Yeni ekonomi programı kapsamında seçici kredi uygulamalarının önemine dikkati çeken Bakan Şimşek, bu yolla üretim ve ihracatı artırmayı amaçladıklarını belirterek, ihracatın ülke ekonomisi için önemine işaret etti.

Bugüne kadar Hazine destekli kredi garanti sistemiyle muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren ve teminat yetersizliği yaşayan pek çok ticari işletmeye finansmana erişim imkanı sağlandığını vurgulayan Bakan Şimşek, "Güncel ekonomik gelişmeler kapsamında, sektörel ihtiyaçlar göz önüne alınarak yatırım, ihracat, sürdürülebilirlik yatırımları ve dijital dönüşüm odaklı yeni destek paketlerine yönelik çalışmalarımız tamamlanma aşamasına gelmiştir." diye konuştu.

İhracata dev destek! Bakan Mehmet Şimşek rakamlarla açıkladı: Hem enflasyon düşecek hem de büyüme sürecek

"UZUN VADE İMKANI SAĞLANIYOR"

Söz konusu destek paketlerinin, bankacılık sistemindeki mevcut makro ihtiyati çerçeve içerisinde kalınarak, piyasa koşulları ile bankacılık ilke ve prensiplerine göre kullandırılacağını bildiren Bakan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatçımızın, reel sektörümüzün her zaman arkasındayız ve desteklemeye devam ediyoruz. Yeni destek paketimizle 25 milyar liralık garanti karşılığında 30 milyar liralık kredi imkanını firmalarımıza sunacağız. Yeni destek paketleriyle teminat yetersizliği yaşayan firmaların finansmana erişim imkanlarının kolaylaştırılması amaçlandı. Söz konusu kredi imkanının kredi garanti kurumları aracılığıyla sağlanması planlanıyor. Paketlerde genel itibarıyla işletme kredileri için 24 aya kadar, yatırım kredileri içinse 120 aya kadar vade belirlenebilecek."

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İhracata dev destek! Bakan Mehmet Şimşek rakamlarla açıkladı: Hem enflasyon düşecek hem de büyüme sürecek

PROTOKOL ÇALIŞMALARININ ARDINDAN KREDİLER KULLANDIRILACAK

Bakan Şimşek, tahsis edilen kefalet limitleri belirlenirken yeni paketlerle benzer amaçlı olan diğer paketlerin kullanılmayan limitlerinin buraya aktarılmasının planlandığını belirterek, "Bakanlığımız ile Kredi Garanti Fonu AŞ, İhracatı Geliştirme AŞ ve Katılım Finans Kefalet AŞ arasındaki protokol çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni destek paketleri kapsamındaki kullandırımlara başlanacak." dedi.

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