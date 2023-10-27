İhracata dev destek! Bakan Mehmet Şimşek rakamlarla açıkladı: Hem enflasyon düşecek hem de büyüme sürecek

Yeni ekonomi politikaları çerçevesinde; sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihracat teşvik mekanizmalarının güçlendirilerek Türkiye'nin pazar payı genişlemesi hedefleniyor. Bunun yanında koordineli sıkı para ve maliye politikaları ile enflasyonun belini kırmayı amaçlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İhracatçımızın, reel sektörümüzün her zaman arkasındayız ve desteklemeye devam ediyoruz. Yeni destek paketimizle 25 milyar liralık garanti karşılığında 30 milyar liralık kredi imkanını firmalarımıza sunacağız" dedi.