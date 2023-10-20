İlk kez ev alacaklar dikkat! 1.20 faizli konut kredisi geliyor! İşte düşük faizli konut kredisi başvuru şartları, tarihleri ve ödeme planı

İlk kez ev alacaklar dikkat! Düşük faizli konut kredisi fırsatı geliyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hiç evi olmayan vatandaşlar için düşük faizli kredi kampanyası hayata geçiriliyor. Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar ise kampanyanın ayrıntıları için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İlk evim konut kredisi başvuru detayları henüz netlik kazanmasa da beklenti, vade süresinin 15 yıla uzaması, faiz oranının ise yüzde 1.20 civarında olması yönünde. Peki, 1.20 faizli konut kredisi başvurusu ne zaman? İşte, düşük faizli konut kredisi başvuru şartları ve ödeme planı…