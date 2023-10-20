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Haberler Fotohaber İlk kez ev alacaklar dikkat! 1.20 faizli konut kredisi geliyor! İşte düşük faizli konut kredisi başvuru şartları, tarihleri ve ödeme planı
Giriş Tarihi: 20.10.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 10:23

İlk kez ev alacaklar dikkat! 1.20 faizli konut kredisi geliyor! İşte düşük faizli konut kredisi başvuru şartları, tarihleri ve ödeme planı

İlk kez ev alacaklar dikkat! Düşük faizli konut kredisi fırsatı geliyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hiç evi olmayan vatandaşlar için düşük faizli kredi kampanyası hayata geçiriliyor. Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar ise kampanyanın ayrıntıları için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İlk evim konut kredisi başvuru detayları henüz netlik kazanmasa da beklenti, vade süresinin 15 yıla uzaması, faiz oranının ise yüzde 1.20 civarında olması yönünde. Peki, 1.20 faizli konut kredisi başvurusu ne zaman? İşte, düşük faizli konut kredisi başvuru şartları ve ödeme planı…

İlk kez ev alacaklar dikkat! 1.20 faizli konut kredisi geliyor! İşte düşük faizli konut kredisi başvuru şartları, tarihleri ve ödeme planı

Hiç evi olmayan vatandaşlar dikkat! Hükümet ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar için harekete geçti. Düşük faizli ve uzun vadeli kredi fırsatı yolda.

İlk kez ev alacaklar dikkat! 1.20 faizli konut kredisi geliyor! İşte düşük faizli konut kredisi başvuru şartları, tarihleri ve ödeme planı

BDDK, ikinci konutunu alacaklar için kredi sınırlaması getirdi. Tapusu olan tüketici, yeni bir ev daha isterse, evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.

Bu kararla yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması amaçlanırken, hiç evi olmayan vatandaşlar için yeni bir kampanya gündeme geldi.

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İlk kez ev alacaklar dikkat! 1.20 faizli konut kredisi geliyor! İşte düşük faizli konut kredisi başvuru şartları, tarihleri ve ödeme planı

Buna göre, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi imkanı geliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuya ilişkin "Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama sonrası düşük faizli konut kredisi kampanyası ile ilgili gelişmeler yakın takibe alındı.

İlk kez ev alacaklar dikkat! 1.20 faizli konut kredisi geliyor! İşte düşük faizli konut kredisi başvuru şartları, tarihleri ve ödeme planı

İlk Evim kampanyası başvuru detaylarının ne zaman netliğe kavuşacağı merak ediliyor. Söz konusu kredi için beklenti, 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranına sahip olması yönünde.

1.20 faizli konut kredisi ile ilgili gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi başvuru şartları, tarihleri, kapsamı ve ödeme planı…

İlk kez ev alacaklar dikkat! 1.20 faizli konut kredisi geliyor! İşte düşük faizli konut kredisi başvuru şartları, tarihleri ve ödeme planı

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA!

İlk evini alacaklara müjde gibi haber geldi. Merkez Bankası ve BDDK çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacaklara destek çalışması yapılacağını belirtti.

Konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Birinci konut edinimini özellikle daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." dedi.

İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.

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