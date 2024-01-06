Giriş Tarihi: 06.01.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
14:45
İlk Türk uzay yolcusuna milli işaret! Bakan Uraloğlu açıkladı: İletişim bu şekilde kurulacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin 10 yıllık uzay planlaması ve stratejisinin açıklandığını hatırlatarak Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak Türk uzay yolcusu Albay Alper Gezeravcı'ya milli çağrı işareti verildiğini ve iletişimin bu şekilde kuracağını bildirdi.