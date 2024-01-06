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Haberler Fotohaber İlk Türk uzay yolcusuna milli işaret! Bakan Uraloğlu açıkladı: İletişim bu şekilde kurulacak
Giriş Tarihi: 06.01.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 14:45

İlk Türk uzay yolcusuna milli işaret! Bakan Uraloğlu açıkladı: İletişim bu şekilde kurulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin 10 yıllık uzay planlaması ve stratejisinin açıklandığını hatırlatarak Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak Türk uzay yolcusu Albay Alper Gezeravcı'ya milli çağrı işareti verildiğini ve iletişimin bu şekilde kuracağını bildirdi.

DHA
İlk Türk uzay yolcusuna milli işaret! Bakan Uraloğlu açıkladı: İletişim bu şekilde kurulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak Türk uzay yolcusu Albay Alper Gezeravcı'ya milli çağrı işareti verilmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

İlk Türk uzay yolcusuna milli işaret! Bakan Uraloğlu açıkladı: İletişim bu şekilde kurulacak

MİLLİ ÇAĞRI İŞARETİ TAHSİS EDİLDİ

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya TÜBİTAK UZAY'ın talebi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından; milli 'TA5TRU' çağrı işareti tahsis edildiğini belirtti. Uraloğlu, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin 10 yıllık uzay planlaması ve stratejisinin açıklandığını hatırlatarak, "Bu kapsamda Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım sürmekte. Planlanan şekliyle gitmesi halinde uzaya çıkacak ilk Türk olma ünvanını kazanacak Alper Gezeravcı, kendisine ait amatör telsizcilik belgesi ve çağrı işareti ile yine bir başka ilki gerçekleştirerek, milli çağrı işareti ile uzay seyahatine başlamış olacaktır" dedi.

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İlk Türk uzay yolcusuna milli işaret! Bakan Uraloğlu açıkladı: İletişim bu şekilde kurulacak

'ÖĞRENCİLER İLE İLETİŞİM KURULACAK'

Uraloğlu, görev süresince Albay Alper Gezeravcı'nın, TÜBİTAK UZAY koordinasyonunda Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi ve Yozgat Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri ile iletişim kuracağını, bu amaçla özel amatör telsizcilik etkinlikleri için ise Türkiye Cumhuriyeti Yüzüncü Yılına ithafen 'TC100ISS' çağrı işareti tahsis edildiğini belirtti.

İlk Türk uzay yolcusuna milli işaret! Bakan Uraloğlu açıkladı: İletişim bu şekilde kurulacak

14 GÜN BOYUNCA 13 FARKLI BİLİMSEL DENEY

Alper Gezeravcı'nın Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında 'Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca, 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirmesi planlanıyor. Uzayda geçireceği süre boyunca yapacağı deneylerin, Türk bilim dünyası ve uzay teknolojilerine önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

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