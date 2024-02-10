İstanbul Havalimanı bir ilke daha imza atacak! Avrupa’da tek olacak

AVRUPA'DA TEK OLACAK

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) Avrupa Havacılık Raporu'na göre, bu havalimanının 29 Ocak-4 Şubat döneminde günlük ortalama 1309 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğu bilgisini veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı bizim göz bebeğimiz. Bunun konumunu, haklarını daha da güçlendirmemiz gerekir. İstanbul Havalimanı'nda mevcut kaynakların mümkün olan en etkin şekilde kullanılabilmesi amacıyla 'Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları' uygulaması için çalışmalar 2022'de başlatılmıştı. Projenin hayata geçirilmesiyle İstanbul Havalimanı'na 3 uçağın aynı anda bağımsız üçlü iniş ve kalkış yapabilmesi imkanı kazandırılacak. Önümüzdeki ay bu konuda eğitimlere başlayacağız. Bu yıl içinde denemelere başlarız diye düşünüyorum. Bu sistem dünyada sadece ABD'de var, Avrupa'da yok. Türkiye'de açtığımızda Avrupa'da ilk olacak."