İstanbul Havalimanı bir ilke daha imza atacak! Avrupa’da tek olacak

"(İSTANBUL) HAVALİMANI'NDA ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRALIM İSTİYORUZ"
Uraloğlu, bu uygulamanın kullanılmaya başlanmasıyla İstanbul Havalimanı'nda hava trafiği akışının emniyetli ve hızlı şekilde sağlanacağını söyledi.
Uygulamanın Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce, Eurocontrol Ajansı ile emniyet analiz çalışmasının başlatıldığını ifade eden Uraloğlu, "Fransa'da bulunan Eurocontrol biriminde yürütülen çalışmaların bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Türkiye uygulamanın yapıldığı dünyadaki az sayıdaki ülkelerden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Uraloğlu, uygulamanın hayata geçirilmesiyle eş zamanlı bağımsız üçlü (iniş-kalkış) paralel pist kullanımının da mümkün olacağını dile getirdi.
İstanbul Havalimanı'nın kullanımına ve gelen taleplere ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Şu anda İstanbul Havalimanı'nda yüzde 80'e yakın oranda Türk Hava Yollarının (THY) etkisi var. Havalimanında çeşitliliği artıralım istiyoruz. Yabancı hava yolu şirketlerinden talep var. Diğer hava yollarını da cezbetmek istiyoruz. Biz THY'nin şu an elde ettiği konuma zarar getirmeyecek davranışla süreci yönetmek istiyoruz. THY ciddi bir markamız."