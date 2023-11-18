Giriş Tarihi: 18.11.2023 18:04 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 18:04

İstanbul'da en çok nereli var 2023 rakamlarıyla! 3 il var ki nüfusunun çoğu İstanbul’da…

İstanbul'da en çok nereli var diye incelendiğinde 2022 yılında toplanan son verilere göre başı Türkiye'nin 66 şehrinde olduğu gibi ilin kendi kütüğüne bağlı olan vatandaşları yani İstanbullular çekiyor. İstanbul'da en çok nereli var 2023 listesinin ilk 10'unda yer alan illerden bazıları var ki kendi kütüklerinin bağlı olduğu ilin nüfusunun çoğu İstanbul'da yaşıyor. Peki İstanbul'da en çok nereli var? Listenin başını hangi iller çekiyor? Hangi illerin nüfusunun çoğu İstanbul'da yaşıyor? İşte liste liste sıralandı…