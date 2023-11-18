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Haberler Fotohaber İstanbul'da en çok nereli var 2023 rakamlarıyla! 3 il var ki nüfusunun çoğu İstanbul’da…
Giriş Tarihi: 18.11.2023 18:04 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 18:04

İstanbul'da en çok nereli var 2023 rakamlarıyla! 3 il var ki nüfusunun çoğu İstanbul’da…

İstanbul'da en çok nereli var diye incelendiğinde 2022 yılında toplanan son verilere göre başı Türkiye'nin 66 şehrinde olduğu gibi ilin kendi kütüğüne bağlı olan vatandaşları yani İstanbullular çekiyor. İstanbul'da en çok nereli var 2023 listesinin ilk 10'unda yer alan illerden bazıları var ki kendi kütüklerinin bağlı olduğu ilin nüfusunun çoğu İstanbul'da yaşıyor. Peki İstanbul'da en çok nereli var? Listenin başını hangi iller çekiyor? Hangi illerin nüfusunun çoğu İstanbul'da yaşıyor? İşte liste liste sıralandı…

İstanbul’da en çok nereli var 2023 rakamlarıyla! 3 il var ki nüfusunun çoğu İstanbul’da…

İstanbul'da en çok nereli var 2023 rakamları sık sık yapılan aramaların başında yer alıyor. Listedeki ilk 10 ilden bazıları oranlarıyla dikkat çekiyor. Çünkü kütüklerinin bağlı olduğu ildeki nüfusun çoğu İstanbul'da yaşıyor. Peki bu 3 il hangileri? Haberin detayında…

İstanbul’da en çok nereli var 2023 rakamlarıyla! 3 il var ki nüfusunun çoğu İstanbul’da…

3 İL DİĞERLERİNDEN AYRIŞIYOR

İstanbul'da en çok nereli var listesinde 3 il diğerlerinden ayrışıyor. Çünkü o illerin nüfusunun çoğu İstanbul'da yaşıyor. Listenin başını Türkiye'nin 66 ilinde olduğu gibi İstanbullular çekiyor. İşte İstanbul'da 'Memleketin nere?' sorusunu sorunca duyabileceğiniz olası 10 cevap…

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İstanbul’da en çok nereli var 2023 rakamlarıyla! 3 il var ki nüfusunun çoğu İstanbul’da…

İSTANBUL'DA EN ÇOK NERELİ VAR?

1. İstanbul'da yaşayan İstanbullu sayısı: 2.171.806

İstanbul kütüğüne bağlı kişi sayısı: 2.618.258

İstanbulluların yüzde 82,94'u İstanbul'da yaşıyor.

İstanbul’da en çok nereli var 2023 rakamlarıyla! 3 il var ki nüfusunun çoğu İstanbul’da…

2. İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı: 765.784

Sivas kütüğüne bağlı kişi sayısı: 1.976.586
Sivas'da yaşayan Sivaslı sayısı: 556.942

Sivaslıların yüzde 38,74'ü İstanbul'da yaşıyor. Yüzde 28,17'si Sivas'ta yaşıyor.

İstanbul’da en çok nereli var 2023 rakamlarıyla! 3 il var ki nüfusunun çoğu İstanbul’da…

3. İstanbul'da yaşayan Kastamonulu sayısı: 555.974

Kastamonu kütüğüne bağlı kişi sayısı: 1.075.287
Kastamonu'da yaşayan Kastamonulu sayısı: 314.288

Kastamonuluların yüzde 51,70'i İstanbul'da yaşıyor. Yüzde 29,22'si Kastamonu'da yaşıyor.

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