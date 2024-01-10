İstanbul’dan köyüne döndü! Tarımda ulaştığı rakama kendi de inanamadı

"3 BİN TON ÜRÜN ALMAK İSTİYORUZ"

Eşinin de kendisine yardımcı olduğunu aktaran Güleç, "Oğlum ve gelinim de bana yardımcı oldular, bu konuda rahatım. Allah'ın izniyle başaracağız. Almus'umu ve köyümü seviyorum. 5 bin dönümlük alandan yaklaşık 3 bin ton ürün almak istiyoruz." dedi.

Mehmet Güleç'in eşi Fatma Özbaş Güleç de İstanbul'da 26 yıl yaşadıklarını, daha sonra köylerine yerleşmeye karar verdiklerini anlattı.

İlçede gezerken arazilerin boş olduğunu gördüklerini dile getiren Güleç, "Gezmek eşime göre değildi, çalışkan biri çünkü. Tarlalarımızı ekelim derken iş büyük yerlere geldi. Bazı arkadaşlar, bizim deli olduğumuzu düşündü, parasını tarlara yatırdı diye. Şu anda ise herkes bize destek. Eşimin lakabı 'Uzun Mehmet'ti, şimdi 'Tarlacı Mehmet' oldu." ifadesini kullandı.

Almus Kaymakamı Emre Çömen de Mehmet Güleç'in İstanbul'da geri dönüşüm işini bırakarak ilçelerine büyük yatırım yaptığını vurgulayarak, "30 milyon liralık iş makinesi aldı ekim biçim için. Mehmet Bey 4 bin dönüme buğday, 1000 dönüme de yem bitkilerini ekiyor." diye konuştu.