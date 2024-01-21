İstanbul’da baraj doluluk oranları yüz güldürdü!

"İSTANBUL'DA YILLIK 1 MİLYAR 100 MİLYON METREKÜP SU KULLANILIYOR"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros da İstanbul'da yıllık 1 milyar 100 milyon metreküp su kullanıldığını söyledi.

Son 10 yıla bakıldığında su kullanımının her yıl 20 milyon metreküp arttığını dile getiren Toros, İstanbul barajlarının yüzde 100 doluluk seviyesine ulaşması halinde bile kapasitesinin 200 milyon metreküp altında olduğunu belirtti.

Toros, kalan kısmın Melen ve Yeşilçay'dan karşılandığını dile getirdi.

İstanbul'da kişi başı günlük su tüketiminin 200 litre civarında olduğuna işaret eden Toros, bu oranın dünyanın birçok yerinde 100 litrenin altında olduğunu kaydetti.

Toros, fazla su tüketmeye devam edildiği taktirde, bilhassa kurak geçecek yıllarda ciddi sıkıntılar yaşanabileceğine dikkati çekerek, su tüketiminin üç farklı sistemde kullanılması önerisinde bulundu.

"YAĞMUR HASADI YAPILMASI GEREKİYOR"

Ev ve iş yerlerine gelen suyun tamamının içme kalitesinde geldiğini belirten Toros, "Bu ciddi bir maliyet. Biz bu suyun hepsini içme amaçlı kullanmıyoruz. Bir kısmını lavabolarda, fabrikalarda, bahçelerde, farklı yerlerde kullanıyoruz. Bu suyun arıtılmasına gerek yok." dedi.

İkinci olarak ise yağmur hasadının yapılmasını öneren Toros, "Örneğin parktaki su belli yerde biriktirilebilir. Ya da bir site su ihtiyacını çatılardan gelen suyu yer altında biriktirip buradan karşılayabilir. Sitedeki bahçelerin sulanması, sifonlarda vesaire gibi arıtma ihtiyacı duyulmayan yerlerde kullanılması sağlanabilir." diye konuştu.

Toros, içme suyu kullanımının son derece az olduğunu belirterek, kentte belirli noktalara yapılacak olan çeşme ve sebillerle veya sitelere özel ücretlendirmeyle içme suyu tüketiminde tasarruf sağlanabileceğini dile getirdi.