Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber JCR, Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti
Giriş Tarihi: 10.05.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 15:19

JCR, Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti

Japon derecelendirme kuruluşu JCR, Türkiye'nin Kredi notunu değiştirmezken, görünümünü 'negatif"ten 'durağan'a yükseltti.

JCR, Türkiye’nin kredi görünümünü yükseltti

JCR, Türkiye'nin kredi notunu 'BB' olarak teyit ederken görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a yükselttiğini açıkladı.

JCR, Türkiye’nin kredi görünümünü yükseltti

'BELİRSİZLİKLER AZALDI'

JCR, yüksek enflasyona rağmen faiz oranlarının artırılmaması yönündeki para politikasının Haziran 2023'te değiştirilmesiyle belirsizliğin azaldığını belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
JCR, Türkiye’nin kredi görünümünü yükseltti

TÜRKİYE'NİN KREDİ GÖRÜNÜMÜ 'NEGATİF'TEN DURAĞAN'A YÜKSELTİLDİ

Açıklamada, "Enflasyonun kontrolü zaman alabilecek olsa da JCR, yerel para birimi lira veya döviz kurundaki önemli değer kaybının ekonomi üzerinde olumsuz etki yaratma ihtimalinin bulunduğunu düşünüyor. Ülke merkez bankasının uyguladığı sıkı para politikası ve hükümetin mali konsolidasyon politikası nedeniyle döviz rezervlerindeki düşüş azaldı. Bu nedenlere dayanarak JCR, notlarını değiştirmedi ancak görünümü 'negatif'ten durağan'a yükseltti." denildi.

SON DAKİKA