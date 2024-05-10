JCR, Türkiye’nin kredi görünümünü yükseltti

TÜRKİYE'NİN KREDİ GÖRÜNÜMÜ 'NEGATİF'TEN DURAĞAN'A YÜKSELTİLDİ

Açıklamada, "Enflasyonun kontrolü zaman alabilecek olsa da JCR, yerel para birimi lira veya döviz kurundaki önemli değer kaybının ekonomi üzerinde olumsuz etki yaratma ihtimalinin bulunduğunu düşünüyor. Ülke merkez bankasının uyguladığı sıkı para politikası ve hükümetin mali konsolidasyon politikası nedeniyle döviz rezervlerindeki düşüş azaldı. Bu nedenlere dayanarak JCR, notlarını değiştirmedi ancak görünümü 'negatif'ten durağan'a yükseltti." denildi.