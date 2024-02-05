Kalkınma Yolu için kritik adım! 15 alanda mutabakat imzalandı: 30 yılda 197 milyar dolar...

"500 MİLYON DOLARLIK BİR TİCARET HACMİNE ULAŞTIK"

Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Mahamoud Ali Youssouf ile ikili görüşmesinin ardından Bakan Uraloğlu, Türk heyetine adına başkanlık ettiği 'Türkiye-Cibuti Karma Ekonomik Komisyon 5. Dönem Toplantısı Tutanağı İmza Törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, temasları kapsamında daha sonra da Cibuti Cumhurbaşkanı Ismail Omar Guelleh ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk heyetine adına başkanlık ettiği Türkiye-Cibuti Karma Ekonomik Komisyon 5. Dönem Toplantısı Tutanağı İmza Töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye-Cibuti Karma Ekonomik Komisyon 5. Dönem Toplantısı dolayısıyla Cibuti'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ev sahipliği ve yakın ilgilerinden dolayı Cibuti heyetine teşekkürlerini iletti.

Türkiye'de bir yıl önce büyük bir deprem olduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, depremde hayatını kaybeden Türk ve Cibutili dost ve kardeş ülke vatandaşlarına Allah'tan rahmet diledi.

Deprem sonrasında Cibuti'den Türkiye'ye uzanan dost ve yardım elini de çok kıymetli bulduklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, bütün Cibuti halkına teşekkürlerini iletti.

Türkiye ve Cibuti arasındaki ilişkilerin 400 yıllık bir maziye dayandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Medine-i Münevvere'den sonra İslam'ın ikinci çift kıbleli mescidine ev sahipliği yapan Cibuti'ye ortak medeniyetimizin sembol coğrafyası olarak bakmaktayız. Bizim için ayrı bir kıymeti var. Hasoba Türklerinin yaşadığı Osmanlı İmparotorluğu'ndan izler taşıyan cami ve kale gibi yapılar Tajura bölgesi kardeşliğimizin kanıtları arasında bulunmaktadır." dedi.

Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Mahmoud Ali Youssouf ile yaptıkları ikili görüşmede de birçok konuyu ele aldıklarını anlatan Bakan Uraloğlu, "İlişkilerimizin daha geliştirilmesi gerektiği ticaretimizin daha geliştirilmesi gerektiği konusunun üzerinde durduk. Daha yoğun bir şekilde 10 yıllık büyükelçiliklerin de açıldığı süreçten bu tarafa bunun da ne kadar hızlı geliştiğini beraberce görüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye ve Cibuti arasındaki ticari ilişkilere de değinerek, "Şu an itibarıyla yaklaşık 500 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmış bulunuyoruz. Bunun çok daha yukarıya doğru gitmesi gerektiğini ve bu imkânların da hali hazırda var olduğunu görüyoruz.



Çünkü Cibuti'nin çok kıymetli bir konumu var burada Kızıldeniz'deki konumu, Doğu Afrika'daki konumu, Arap Yarımadası'na yarımadası noktasında bulunduğu konum ve barındırdığı bu anlamdaki potansiyel anlamında kıymetli olduğunu görüyoruz ve Cibuti'nin önümüzdeki süreçte çok hızlı geliş biz inanıyoruz." diye konuştu.