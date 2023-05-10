KAMU İŞÇİ MAAŞI ZAM HESAPLAMA EKRANI: Toplu sözleşme zammı açıklandı: En düşük kamu işçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu, toplu sözleşme zam oranı ne?

"Ülkemizin en sıkıntılı dönemlerinde dahil bu yaklaşıma çalışanlarımızın ücret artışları başta olmak üzere her alanda bağlı kaldık. Küresel covid salgınında küresel üretim ve tedarik zincirleri çökerken biz verdiğimiz desteklerle sanayimizi ve ticaretimizi ayakta tuttuk. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle hızla yayılan küresel krizin etkilerinden ülkemizi korumak için siyasi ve ekonomik tüm tedbirleri aldık. Doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırılar karşısında önceliğimiz hep çalışanlarımızı korumak oldu. Bu sayede istihdamımızı 31,5 milyona çıkardık. Yeni bir seçimin arifesinde ülkemizin içinden geçtiği hassas süreçte yine üretimi, istihdamı, 85 milyonun tamamını kucaklamayı hedef alan çalışmalar yürütüyoruz. Karadeniz gazı, Gabar petrolü, savunma sanayindeki gelişmelerin getirdiği kazançlar gibi avantajları doğrudan insanlarımızın refahlarını yükseltecek işler için kullanıyoruz. Doğal gazın konutlarda ilk ay tamamen ücretsiz, bir yıl boyunca da mutfak ve sıcak su tüketimine karşılık gelen kısmının faturalardan düşürülecek olması bunlardan biridir. Deprem felaketinin ekonomimizin üzerine bindirdiği 100 milyar doları aşkın yüke rağmen bu adımları atmayı sürdüreceğiz. Artık Türkiye hamdolsun tüm bu yüklerin altından kalkabilecek güce ve büyüklüğe ulaşmıştır."