KAMU İŞÇİ MAAŞI ZAM HESAPLAMA EKRANI: Toplu sözleşme zammı açıklandı: En düşük kamu işçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu, toplu sözleşme zam oranı ne?

700 bin kamu işçisini ilgilendiren zam oranı geçtiğimiz gün duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ve emekli maaşı zamlarına ile birlikte kamuda çalışan işçilere yapılan artış oranını açıkladı ve bu kapsamda "En düşük kamu işçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu, toplu sözleşme zam oranı ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Epeyce ayrıntısı bulunan toplu iş sözleşmesi çerçevesine refah payı da dahil edilerek yeni ücretler belirlenmiş oldu. Peki, En düşük kamu işçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu, toplu sözleşme zam oranı ne? İşte toplu sözleşme zammından o detaylar.