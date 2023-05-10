Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber KAMU İŞÇİ MAAŞI ZAM HESAPLAMA EKRANI: Toplu sözleşme zammı açıklandı: En düşük kamu işçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu, toplu sözleşme zam oranı ne?
Giriş Tarihi: 10.05.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 11:21

KAMU İŞÇİ MAAŞI ZAM HESAPLAMA EKRANI: Toplu sözleşme zammı açıklandı: En düşük kamu işçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu, toplu sözleşme zam oranı ne?

700 bin kamu işçisini ilgilendiren zam oranı geçtiğimiz gün duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ve emekli maaşı zamlarına ile birlikte kamuda çalışan işçilere yapılan artış oranını açıkladı ve bu kapsamda "En düşük kamu işçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu, toplu sözleşme zam oranı ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Epeyce ayrıntısı bulunan toplu iş sözleşmesi çerçevesine refah payı da dahil edilerek yeni ücretler belirlenmiş oldu. Peki, En düşük kamu işçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu, toplu sözleşme zam oranı ne? İşte toplu sözleşme zammından o detaylar.

KAMU İŞÇİ MAAŞI ZAM HESAPLAMA EKRANI: Toplu sözleşme zammı açıklandı: En düşük kamu işçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu, toplu sözleşme zam oranı ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 700 bin kamuda çalışan işçiyi yakından ilgilendiren zam oranını paylaştı. Bir süredir üzerinde çalışılan Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sona gelindi. Bu noktada binlerce kamu işçisi "En düşük kamu işçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu, toplu sözleşme zam oranı ne?" sorularını gündeme taşıdı. Aynı zamanda yapılan açıklamada fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70 artışa gidildiği de kaydedildi. İşte En düşük kamu işçi maaşı ve tüm bu detaylar.

KAMU İŞÇİ MAAŞI ZAM HESAPLAMA EKRANI: Toplu sözleşme zammı açıklandı: En düşük kamu işçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu, toplu sözleşme zam oranı ne?

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN KAMU İŞÇİSİ İÇİN BÜYÜK ZAMMI DUYURDU

Kamu işçisi zam oranı için beklenen gün geldi. Toplu İş Sözleşmesi'nin sonuçlanmasıyla 700 binden fazla kamu işçisi için çerçeve protokolün bugün imzalandı. Toplu sözleşme zammı ve taban aylıklar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya çıkıyor." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 45, EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ MAAŞI 15 BİN TL

"Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya çıkıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KAMU İŞÇİ MAAŞI ZAM HESAPLAMA EKRANI: Toplu sözleşme zammı açıklandı: En düşük kamu işçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu, toplu sözleşme zam oranı ne?

Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz. Kamuda gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik artışa gidiyoruz."

KAMU İŞÇİ MAAŞI ZAM HESAPLAMA EKRANI: Toplu sözleşme zammı açıklandı: En düşük kamu işçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu, toplu sözleşme zam oranı ne?

'REFAH DÜZEYİNİ ARTIRACAK YENİ DÜZENLEMELER YAPACAĞIZ'

Erdoğan, Türkiye geliştikçe ve büyüdükçe ortaya çıkan zenginliği milletin her bir ferdi ile paylaşacak politikalar uyguladıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

KAMU İŞÇİ MAAŞI ZAM HESAPLAMA EKRANI: Toplu sözleşme zammı açıklandı: En düşük kamu işçi maaşı ne kadar, kaç TL oldu, toplu sözleşme zam oranı ne?

"Ülkemizin en sıkıntılı dönemlerinde dahil bu yaklaşıma çalışanlarımızın ücret artışları başta olmak üzere her alanda bağlı kaldık. Küresel covid salgınında küresel üretim ve tedarik zincirleri çökerken biz verdiğimiz desteklerle sanayimizi ve ticaretimizi ayakta tuttuk. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle hızla yayılan küresel krizin etkilerinden ülkemizi korumak için siyasi ve ekonomik tüm tedbirleri aldık. Doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırılar karşısında önceliğimiz hep çalışanlarımızı korumak oldu. Bu sayede istihdamımızı 31,5 milyona çıkardık. Yeni bir seçimin arifesinde ülkemizin içinden geçtiği hassas süreçte yine üretimi, istihdamı, 85 milyonun tamamını kucaklamayı hedef alan çalışmalar yürütüyoruz. Karadeniz gazı, Gabar petrolü, savunma sanayindeki gelişmelerin getirdiği kazançlar gibi avantajları doğrudan insanlarımızın refahlarını yükseltecek işler için kullanıyoruz. Doğal gazın konutlarda ilk ay tamamen ücretsiz, bir yıl boyunca da mutfak ve sıcak su tüketimine karşılık gelen kısmının faturalardan düşürülecek olması bunlardan biridir. Deprem felaketinin ekonomimizin üzerine bindirdiği 100 milyar doları aşkın yüke rağmen bu adımları atmayı sürdüreceğiz. Artık Türkiye hamdolsun tüm bu yüklerin altından kalkabilecek güce ve büyüklüğe ulaşmıştır."

SON DAKİKA