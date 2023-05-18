KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ SONUÇLARI DUYURULDU! KAYSE Kayseri Şeker halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

106.000.000 TL nominal değerli pay 1.618.666 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 747 adet çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılara, 44 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 2 adet yurt dışı kurumsal olmak üzere 1.619.459 yatırımcıya dağıtıldı.

Açıklamada "Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 89,1, çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılar için yüzde 2,6, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 7,6 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise yüzde 0,8 olarak gerçekleşmiştir." ifadesine yer verildi.