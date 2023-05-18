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Haberler Fotohaber KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ SONUÇLARI DUYURULDU! KAYSE Kayseri Şeker halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 18.05.2023 22:03 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 22:03

KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ SONUÇLARI DUYURULDU! KAYSE Kayseri Şeker halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Kayseri Şeker halka arz sonuçları açıklandı. 10-11-12 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Bu noktada yatırımcılar, ''Kayseri Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt ararken beklenen açıklama geldi ve sonuçlar paylaşıldı. Şirket, talep toplama sürecinde 106 milyon TL nominal değerleri payları, 16,27 TL sabit fiyattan satışa sunmuştu. Peki, Kayseri Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, KAYSE Kayseri Şeker Fabrikası halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.

Kayseri Şeker halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi belli oldu mu? KAYSE Kayseri Şeker borsada ne zaman işlem görecek, halka arz kaç lot verdi?

Türkiye'nin en büyük çiftçi kooperatiflerden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin uluslararası değere sahip markası Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı. Söz konusu arz için talep toplama süreci, 10-11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşti. Talep toplama işlemlerinin ardından yatırım yapan vatandaşlar, ''Kayseri Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Gelen son dakika açıklaması ile sonuçlar belli oldu. Peki, Kayseri Şeker halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, KAYSE Kayseri Şeker Fabrikası halka arz sonuçları ile ilgili son durum.

Kayseri Şeker halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi belli oldu mu? KAYSE Kayseri Şeker borsada ne zaman işlem görecek, halka arz kaç lot verdi?

KAYSERİ ŞEKER TALEP TOPLAMA TARİHLERİ: KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Kayseri Şeker FabrikasıAnonim Şirketi talep toplama süreci 3 gün sürdü.

Kayseri Şeker paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 10-11-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşti.

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Kayseri Şeker halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi belli oldu mu? KAYSE Kayseri Şeker borsada ne zaman işlem görecek, halka arz kaç lot verdi?

KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Kayseri Şeker (KAYSE) halka arz sonuçları açıklandı.

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş halka arz sonuçları konsorsiyum lideri Gedik Yatırım Menkul Değerler tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyuruldu.

Kayseri Şeker halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi belli oldu mu? KAYSE Kayseri Şeker borsada ne zaman işlem görecek, halka arz kaç lot verdi?

10-11-12 Mayıs 2023 tarihlerindeki talep toplama işlemi tamamlanan ve satışa sunulan 106.000.000 TL nominal değerli payların dağıtımı gerçekleşti.

109.867.061 TL'lik nominal pay bireysel yatırımcıya, 2.706.689 TL çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcı kategorisine, 8.008.584 TL nominal değerli pay yurt içi kurumsal yatırımcılara ve 800.000 TL'lik pay yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

16,27 TL sabit fiyatla KAYSE koduyla gerçekleşen halka arzın büyüklüğü 1.724.620.000 TL oldu.

Kayseri Şeker halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi belli oldu mu? KAYSE Kayseri Şeker borsada ne zaman işlem görecek, halka arz kaç lot verdi?

106.000.000 TL nominal değerli pay 1.618.666 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 747 adet çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılara, 44 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 2 adet yurt dışı kurumsal olmak üzere 1.619.459 yatırımcıya dağıtıldı.

Açıklamada "Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 89,1, çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılar için yüzde 2,6, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 7,6 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise yüzde 0,8 olarak gerçekleşmiştir." ifadesine yer verildi.

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