KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ SONUÇLARI DUYURULDU! KAYSE Kayseri Şeker halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Kayseri Şeker halka arz sonuçları açıklandı. 10-11-12 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Bu noktada yatırımcılar, ''Kayseri Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt ararken beklenen açıklama geldi ve sonuçlar paylaşıldı. Şirket, talep toplama sürecinde 106 milyon TL nominal değerleri payları, 16,27 TL sabit fiyattan satışa sunmuştu. Peki, Kayseri Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, KAYSE Kayseri Şeker Fabrikası halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.