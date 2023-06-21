Kıdem tazminatı hesaplama 2023 son dakika: Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı son dakika 20 Haziran Salı günü kamuoyu ile paylaşıldı. Bakan Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre yeni asgari ücret tutarı, 11 bin 402 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete yapılan ara zam sonrası birçok kalemde de değişiklik yaşandı. Bu kalemlerden biri de kıdem tazminatı tavanı 2023 fiyatı oldu. Son gelen haberlere göre; kıdem tazminatında tavan üst sınırı değişti. Bilindiği üzere bu ücret, en az bir yıl çalışmak şartı ile işyeri tarafından işçiye sağlanan haklar arasında yer alıyor. Peki; 2023 Temmuz zammı sonrası asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, Kıdem tazminatı hesaplama ve tavan ücreti…