Kıdem tazminatı hesaplama 2023 son dakika: Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücretlilerin kıdem tazminatı arttı. En düşük kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 10 bin 8 lira olarak ödeniyordu. Bundan damga vergisi kesilerek, her yıl için 9 bin 932 lira veriliyordu.

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı yıllık 13 bin 414 liraya yükseldi. Damga vergisi kesilmiş 1 yıllık kıdem tazminatı ise 13 bin 312 lira oldu.