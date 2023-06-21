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Haberler Fotohaber Kıdem tazminatı hesaplama 2023 son dakika: Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.06.2023 02:10 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 02:10

Kıdem tazminatı hesaplama 2023 son dakika: Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı son dakika 20 Haziran Salı günü kamuoyu ile paylaşıldı. Bakan Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre yeni asgari ücret tutarı, 11 bin 402 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete yapılan ara zam sonrası birçok kalemde de değişiklik yaşandı. Bu kalemlerden biri de kıdem tazminatı tavanı 2023 fiyatı oldu. Son gelen haberlere göre; kıdem tazminatında tavan üst sınırı değişti. Bilindiği üzere bu ücret, en az bir yıl çalışmak şartı ile işyeri tarafından işçiye sağlanan haklar arasında yer alıyor. Peki; 2023 Temmuz zammı sonrası asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, Kıdem tazminatı hesaplama ve tavan ücreti…

Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı son dakika açıklandı! Asgari ücretlinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

İşçiyi, işverene karşı koruyan kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL soruları gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Bilindiği üzere bu ücret, aynı işyerinde en az bir yıl çalışan bir işçiye sağlanan haklar arasında yer alıyor. Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı tavan fiyatı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Asgari ücrete endeksli olarak belirlenen kıdem tazminatı hesaplama işlemleri milyonlarca işçi ve işverenin gündeminde. Peki, 2023 Temmuz zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanır, kimler alabilir? İşte, tüm detaylar.

Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı son dakika açıklandı! Asgari ücretlinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

SON DAKİKA YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücret tutarı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 20 Haziran Salı günü yaptığı açıklamada asgari ücrete yüzde 34'ün üzerinde artış yapıldığını duyurdu.

Buna göre, Temmuz-Aralık dönemi için ödenecek yeni asgari ücret, brüt 13 bin 414 TL, net 11 bin 402 TL oldu. Asgari ücrete ara zam oranının belirlenmesiyle beraber kıdem tazminatı da değişti.

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Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı son dakika açıklandı! Asgari ücretlinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücretlilerin kıdem tazminatı arttı. En düşük kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 10 bin 8 lira olarak ödeniyordu. Bundan damga vergisi kesilerek, her yıl için 9 bin 932 lira veriliyordu.

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı yıllık 13 bin 414 liraya yükseldi. Damga vergisi kesilmiş 1 yıllık kıdem tazminatı ise 13 bin 312 lira oldu.

Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı son dakika açıklandı! Asgari ücretlinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, belirli süre çalıştıktan sonra işten ayrılan işçiye görev süresine bağlı olarak verilen para olarak bilinmektedir.

Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı son dakika açıklandı! Asgari ücretlinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

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