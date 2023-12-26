Kıdem tazminatı tavanı Ocak 2024 hesaplama: Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, belli oldu mu?

Kıdem tazminatı tavanı Ocak 2024 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Şu anda kıdem tazminatı 13 bin 414 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücret zammı sonrası asgari ücretlinin kıdem tazminatı taban tutarı yükselecek. Enflasyon rakamları ile belli olacak memur zammı ile tavan ücreti de artış yaşayacak. Bu kapsamda kıdem tazminatı hesaplama işlemleri milyonların gündeminde yer alıyor. En az bir yıl çalışmak şartı ile hak kazanılan işçinin tazminat ücreti her yıl yeniden belirleniyor. Peki, Ocak zammı sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, belli oldu mu? İşte, detaylar…