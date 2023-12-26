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Haberler Fotohaber Kıdem tazminatı tavanı Ocak 2024 hesaplama: Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 26.12.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 13:50

Kıdem tazminatı tavanı Ocak 2024 hesaplama: Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, belli oldu mu?

Kıdem tazminatı tavanı Ocak 2024 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Şu anda kıdem tazminatı 13 bin 414 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücret zammı sonrası asgari ücretlinin kıdem tazminatı taban tutarı yükselecek. Enflasyon rakamları ile belli olacak memur zammı ile tavan ücreti de artış yaşayacak. Bu kapsamda kıdem tazminatı hesaplama işlemleri milyonların gündeminde yer alıyor. En az bir yıl çalışmak şartı ile hak kazanılan işçinin tazminat ücreti her yıl yeniden belirleniyor. Peki, Ocak zammı sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, belli oldu mu? İşte, detaylar…

Kıdem tazminatı tavanı Ocak 2024 hesaplama: Yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, belli oldu mu?

Zamlı kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL soruları yanıt aramaya devam ediyor. Asgari ücret zammı sonrası asgari ücretlinin tazminat taban tutarı değişecek. Enflasyon ve refah payı ile belli olacak memur zammı ile birlikte tavan ücreti de değişecek. Yeni yıla sayılı günler kala kıdem tazminatı hesaplama işlemleri milyonlarca işçi ve işverenin gündemindeki yerini aldı. Peki, 2023 Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? İşte, tüm detaylar…

Kıdem tazminatı tavanı Ocak 2024 hesaplama: Yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, belli oldu mu?

2024 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşlarına yapılacak zam oranı henüz belli olmadı Ancak yaklaşık olarak yüzde 50 zam yapılması bekleniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; yüzde 50 zam yapıldığı varsayılırsa Ocak-Temmuz dönemi için kıdem tazminatı tavanı yıllık 35 bin 243 lira 75 kuruş olacak.

Böylece 5 yıl çalışan işçi işten çıkarılırsa sadece kıdem tazminatı olarak 176 bin 218 lira alabilecek.

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Kıdem tazminatı tavanı Ocak 2024 hesaplama: Yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, belli oldu mu?

ÇALIŞANIN ALABİLECEĞİ EN YÜKSEK TUTARI BELİRLİYOR

Kıdem tazminatı tavanı bir işçinin alabileceği en yüksek yıllık kıdem tazminatı tutarını belirliyor. Başka bir deyişle, brüt maaşı 20 bin lira olan bir işçi her yıl için maksimum 20 bin liralık kıdem tazminatı alabilir.

5 yıl çalışmışsa ve işten çıkarılmışsa kıdem tazminatı olarak 100 bin lira ödeniyor. Ancak brüt maaşı 25 bin lira olan bir işçi kıdem tazminatını tavandan hak eder ve her yıl için 25 bin lira değil 23 bin 489 lira 83 kuruş ödeme alabilir. 5 yıl çalıştıysa 117 bin 449 lira 15 kuruş kıdem tazminatı alır.

Kıdem tazminatı tavanı Ocak 2024 hesaplama: Yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, belli oldu mu?

İHBAR TAZMİNATI AYRICA HESAPLANIYOR

Kıdem tazminatının yanında ihbar tazminatı da bulunuyor. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17'nci maddesi gereği iş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlü.

Güncel durumda ise bu tutar 117 bin 449 liraydı ve arada 58 bin 769 liralık fark oluşuyor. Tabi ki bu tutarı almak için de yukarıda belirtilen gibi brüt maaşının kıdem tazminatı tavanı kadar ya da üstünde olması gerekiyor.

Eğer brüt maaşı kıdem tazminatı tavanının altındaysa brüt maaş x çalışılan yıl sayısı formülüyle kıdem tazminatı hesaplanabilir.

Not: Kıdem tazminatı tavanları tahminidir, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar geçerli olacaktır.

Kıdem tazminatı tavanı Ocak 2024 hesaplama: Yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, belli oldu mu?

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN SON 1 VERİ!

TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon rakamlarının 6 ay birikmesiyle ortaya çıkan zam oranı için son veri bekleniyor. Kasım enflasyonuyla birlikte 5 veri tamamlanırken maaş tabloları da güncellendi.

Memurun 5 aylık enflasyon farkı yüzde 26,09 oldu. Yüzde 15'lik toplu sözleşme zammının eklenmesiyle yüzde 45 oranına ulaşan zamla en düşük memur maaşı ortaya çıktı!

Öte yandan yılsonu beklentileri de değerlendiriliyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile AA Finans tarafından düzenlenen enflasyon anketi de rakamlar konusunda ilk tahminleri bekleyenler ile buluşturdu.

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