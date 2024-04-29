Koton Mağazacılık Tekstil halka arzı ne zaman? KOTON kaç lot verecek, hangi bankalarda var? Borsa işlem tarihi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arz sürecine başlıyor. Toplamda 136 milyon 600 bin lotun dağıtılacağı Koton Mağazacılık Tekstil halka arzda hisseler bireysele eşit pay edilecek. Peki, Koton Mağazacılık Tekstil halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar...