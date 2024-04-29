Giriş Tarihi: 29.04.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
10:51
Koton Mağazacılık Tekstil halka arzı ne zaman? KOTON kaç lot verecek, hangi bankalarda var? Borsa işlem tarihi
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. 30 Nisan 2-3 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirilecek. Yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan şirket 1 TL nominal değerli paylar 30,50 TL sabit fiyatla satışa sunuldu ve talep toplama işlemleri 30 Nisan'da başlayacak. Şimdi yatırımcılar tarafından merakla Koton Mağazacılık halka arz detayları araştırılıyor. Peki, Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. talep toplama ne zaman? Kaç lot verir? KOTON borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar