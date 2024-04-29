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Haberler Fotohaber Koton Mağazacılık Tekstil halka arzı ne zaman? KOTON kaç lot verecek, hangi bankalarda var? Borsa işlem tarihi
Giriş Tarihi: 29.04.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 10:51

Koton Mağazacılık Tekstil halka arzı ne zaman? KOTON kaç lot verecek, hangi bankalarda var? Borsa işlem tarihi

Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. 30 Nisan 2-3 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirilecek. Yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan şirket 1 TL nominal değerli paylar 30,50 TL sabit fiyatla satışa sunuldu ve talep toplama işlemleri 30 Nisan'da başlayacak. Şimdi yatırımcılar tarafından merakla Koton Mağazacılık halka arz detayları araştırılıyor. Peki, Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. talep toplama ne zaman? Kaç lot verir? KOTON borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar

Koton Mağazacılık Tekstil halka arzı ne zaman? KOTON kaç lot verecek, hangi bankalarda var? Borsa işlem tarihi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arz sürecine başlıyor. Toplamda 136 milyon 600 bin lotun dağıtılacağı Koton Mağazacılık Tekstil halka arzda hisseler bireysele eşit pay edilecek. Peki, Koton Mağazacılık Tekstil halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar...

Koton Mağazacılık Tekstil halka arzı ne zaman? KOTON kaç lot verecek, hangi bankalarda var? Borsa işlem tarihi

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arzına onay verdi. Koton Mağazacılık Tekstil talep toplama tarihleri başlıyor.

Yayınlanan takvime göre, Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş halka arzında, 30 Nisan ve 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde üç gün süreyle talep toplanacak.

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Koton Mağazacılık Tekstil halka arzı ne zaman? KOTON kaç lot verecek, hangi bankalarda var? Borsa işlem tarihi

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koton Mağazacılık Tekstil halka arz sonuçları, talep toplama işlemlerinin sona ermesiyle açıklanacak. Buna göre Koton Mağazacılık Tekstil halka sonuçlarının önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

Koton Mağazacılık Tekstil halka arzı ne zaman? KOTON kaç lot verecek, hangi bankalarda var? Borsa işlem tarihi

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Koton halka arz hisse fiyatı 30,50 TL sabit fiyattan satılacak olup T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.

Koton Mağazacılık Tekstil halka arzı ne zaman? KOTON kaç lot verecek, hangi bankalarda var? Borsa işlem tarihi

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL'İN SEMBOLÜ (BORSA KODU) NE OLACAK?

Koton hissesinin sembolü "KOTON" olarak belirlendi.

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