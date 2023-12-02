Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber KUZEY BORU HALKA ARZ | Kuzey Boru A.Ş. halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, helal mi?
Giriş Tarihi: 02.12.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 07:48

KUZEY BORU HALKA ARZ | Kuzey Boru A.Ş. halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Plastik ve çelik boru üreticisi olan Kuzey Boru A.Ş. halka arz oluyor. SPK bülteninde halka arzı onaylanan şirket için talepler şimdiden başladı. Halka arz onayı aldığı bildirilmesiyle birlikte yatırımcılar "Kuzey boru halka arz ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Halka arz fiyatı 36,20 TL olan şirket tamamen eşit dağıtım yapıyor. Peki, Kuzey Boru A.Ş. halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, helal mi? İşte, halka arz bilgileri...

KUZEY BORU HALKA ARZ | Kuzey Boru A.Ş. halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay alan Kuzey Boru A.Ş. halka arz bilgileri araştırılıyor. Aralıkayında açıklanan 3 yeni şirkettten biri olan Kuzey Boru 2 Aralık itibariyle halka arz takviminde "hazırlanıyor" olarak yerini aldı. Peki, Kuzey Boru halka arz ne zaman, katılım endeksine ugun mu? Kuzey Boru hangi bankalarda var? İşte, tüm bilgiler.

KUZEY BORU HALKA ARZ | Kuzey Boru A.Ş. halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, helal mi?

KUZEY BORU HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 36,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Kuzey Boru izahname bilgilerine göre halka arz büyüklüğü 868,8 Milyon TL olan şirket "tamamen eşit dağıtım" yapacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KUZEY BORU HALKA ARZ | Kuzey Boru A.Ş. halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, helal mi?

KUZEY BORU KAÇ LOT VERİR?

Kuzey Boru A.Ş. • 24.000.000 Lot dağıtacak.

Böylece Kuzey Boru 20.000.000 TL değerinde artışa giderek, sermayesini 100.000.000 TL'ye çıkaracak.

KUZEY BORU HALKA ARZ | Kuzey Boru A.Ş. halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, helal mi?

KUZEY BORU HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Henüz Kuzey Boru tarafından onaylı izahname yayınlanmadı. Bu nedenle şirketin katılım hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun olup olmadığı bilinmiyor. Onaylı izahname yayınlandığı zaman katılım endeksine uygunluğunu haberimizde paylaşacağız.

KUZEY BORU HALKA ARZ | Kuzey Boru A.Ş. halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, helal mi?

KUZEY BORU HALKA ARZ NE ZAMAN?

SPK tarafından halka arz başvurusu onaylanan Kuzey Boru'nun talep toplama tarihleri henüz belli değil.

Onaylı izahname yayınlandığında Kuzey Boru halka arz tarihi haberimize eklenecektir.

SON DAKİKA