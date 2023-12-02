KUZEY BORU HALKA ARZ | Kuzey Boru A.Ş. halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay alan Kuzey Boru A.Ş. halka arz bilgileri araştırılıyor. Aralıkayında açıklanan 3 yeni şirkettten biri olan Kuzey Boru 2 Aralık itibariyle halka arz takviminde "hazırlanıyor" olarak yerini aldı. Peki, Kuzey Boru halka arz ne zaman, katılım endeksine ugun mu? Kuzey Boru hangi bankalarda var? İşte, tüm bilgiler.