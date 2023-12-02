Giriş Tarihi: 02.12.2023 07:48
Güncelleme Tarihi: 02.12.2023
07:48
KUZEY BORU HALKA ARZ | Kuzey Boru A.Ş. halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, helal mi?
Plastik ve çelik boru üreticisi olan Kuzey Boru A.Ş. halka arz oluyor. SPK bülteninde halka arzı onaylanan şirket için talepler şimdiden başladı. Halka arz onayı aldığı bildirilmesiyle birlikte yatırımcılar "Kuzey boru halka arz ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Halka arz fiyatı 36,20 TL olan şirket tamamen eşit dağıtım yapıyor. Peki, Kuzey Boru A.Ş. halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, helal mi? İşte, halka arz bilgileri...