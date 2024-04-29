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Haberler Fotohaber Lila Kağıt halka arz tarihleri || Lila Kağıt halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 11:01

Lila Kağıt halka arz tarihleri || Lila Kağıt halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?

Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı alan Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz oluyor. Bu noktada Lila Kağıt talep toplama tarihleri, halka arz fiyatı, olası lot dağıtım sayıları, dağıtım şekli ve katılım endeksine uygun olup olmadığı ile ilgili detaylar yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Halka arz büyüklüğü 4,48 Milyar TL olarak belirlenen şirket, toplamda 120.000.000 lot dağıtımı yapacak. Peki, Lila Kağıt halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Lila Kağıt kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

Lila Kağıt halka arz tarihleri || Lila Kağıt halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?

Lila Kağıt halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından onaylandı. Lila Kağıt halka arz kapsamında toplamda 120.000.000 lot dağıtımında bulunacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 15,25 olarak açıklandı. Ayrıntıları öğrenmek isteyen yatırımcılar, arama motorları üzerinden "Lila Kağıt halka arz ne zaman, hangi bankalarda var?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Lila Kağıt kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar? İşte LILAK talep toplama tarihleri...

Lila Kağıt halka arz tarihleri || Lila Kağıt halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?

LİLA KAĞIT TALEP TOPLAMA TARİHLERİ || LİLA KAĞIT HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzına onay verdi. Lila Kağıt talep toplama tarihleri de belli oldu.

Lila Kağıt paylarının halka arzı, 30 Nisan ile 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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Lila Kağıt halka arz tarihleri || Lila Kağıt halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?

LİLA KAĞIT HİSSE FİYATI NE KADAR?

Lila Kağıt halka arzında paylar, 37,39 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.

Firmanın halka arzının büyüklüğü 4,48 Milyar TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 15,25 olarak belirlendi.

Lila Kağıt halka arz tarihleri || Lila Kağıt halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?

LİLA KAĞIT HİSSE KODU NE?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Lila Kağıt 'LILAK' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Lila Kağıt halka arz tarihleri || Lila Kağıt halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?

LİLA KAĞIT KAÇ LOT VERİR?

Lila Kağıt halka arzında paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak olup toplamda 120.000.000 adet lot dağıtılacak. T1 ile T2 bakiyeleri kullanılamayacak.

Lila Kağıt'ın halka arzda katılımcı sayısına göre vereceği tahmini lot sayısı;

- 2.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (1495 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 34 Lot (1271 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 29 Lot (1084 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 26 Lot (972 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (859 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 21 Lot (785 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (710 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (673 TL).

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