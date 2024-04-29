Lila Kağıt halka arz tarihleri || Lila Kağıt halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?

Lila Kağıt halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından onaylandı. Lila Kağıt halka arz kapsamında toplamda 120.000.000 lot dağıtımında bulunacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 15,25 olarak açıklandı. Ayrıntıları öğrenmek isteyen yatırımcılar, arama motorları üzerinden "Lila Kağıt halka arz ne zaman, hangi bankalarda var?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Lila Kağıt kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar? İşte LILAK talep toplama tarihleri...