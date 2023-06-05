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Haberler Fotohaber Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TÜFE – ÜFE enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 05.06.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 06:52

Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TÜFE – ÜFE enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Enflasyon oranı Mayıs 2023 gündemdeki yerini koruyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın başında enflasyon rakamlarını açıklıyor. TÜFE ve ÜFE rakamlar özellikle emekli ve memur zammı, kira artış oranı, bedelli askerlik ve birçok ücretlendirmeyi belirliyor. Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu bu sebeple yanıt aramakta. Nisan ayı enflasyon rakamlarında aylık bazda yüzde 2,39 yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak gerçekleşerek son 15 ayın düşük seviyesine gerilemişti. Peki, TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte TÜİK enflasyon rakamları 2023

Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TÜFE – ÜFE enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

TÜİK enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Memur ve emekli zammını doğrudan ilgilendiren enflasyon rakamları her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanmakta. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar

Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TÜFE – ÜFE enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı 5 Mayıs 2023 saat 10.00'da yayımlanacak.

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Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TÜFE – ÜFE enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

NİSAN ENFLASYON ORANI 2023

TÜİK tarafından paylaşılacak olan Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs Çarşamba günü bugün saat 10.00'da açıklandı.

Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TÜFE – ÜFE enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Nisan 2023'te enflasyon aylık bazda yüzde 2,39 yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak gerçekleşerek son 15 ayın düşük seviyesine geriledi.

Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TÜFE – ÜFE enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

MAYIS ENFLASYON BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşmiştir.

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