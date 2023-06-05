Giriş Tarihi: 05.06.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 06:52

Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK TÜFE – ÜFE enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Enflasyon oranı Mayıs 2023 gündemdeki yerini koruyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın başında enflasyon rakamlarını açıklıyor. TÜFE ve ÜFE rakamlar özellikle emekli ve memur zammı, kira artış oranı, bedelli askerlik ve birçok ücretlendirmeyi belirliyor. Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu bu sebeple yanıt aramakta. Nisan ayı enflasyon rakamlarında aylık bazda yüzde 2,39 yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak gerçekleşerek son 15 ayın düşük seviyesine gerilemişti. Peki, TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte TÜİK enflasyon rakamları 2023