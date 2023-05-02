FED FAİZ BEKLENTİSİ MAYIS 2023: Altın fiyatlarını etkileyecek! 2023 Mayıs ayı FED faiz kararı açıklandı mı, Jerome Powell açıklaması ne zaman?

Giriş Tarihi: 02.05.2023 00:05 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 00:05

Jerome Powell açıklaması ekonomi ilgileri tarafından bekleniyor. Yeni toplantıyla birlikte altın fiyatları başta olmak üzere piyasalar ABD Merkez Bankası faizine kilitlenmiş durumda. Peş peşe gelen faiz artırımı ardından ülkede büyüme hedefleri beklenin altında kaldı. FED faiz beklentisi tüm Dünya'da bekleniyor. Ekonomide gergin bekleyiş yeniden başladı. FED faiz kararı Mayıs 2023 ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Araştırmalar hız kazandı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, faizde beklenti ve toplantı tarihleri…