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Haberler Fotohaber FED FAİZ BEKLENTİSİ MAYIS 2023: Altın fiyatlarını etkileyecek! 2023 Mayıs ayı FED faiz kararı açıklandı mı, Jerome Powell açıklaması ne zaman?
Giriş Tarihi: 02.05.2023 00:05 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 00:05

FED FAİZ BEKLENTİSİ MAYIS 2023: Altın fiyatlarını etkileyecek! 2023 Mayıs ayı FED faiz kararı açıklandı mı, Jerome Powell açıklaması ne zaman?

Jerome Powell açıklaması ekonomi ilgileri tarafından bekleniyor. Yeni toplantıyla birlikte altın fiyatları başta olmak üzere piyasalar ABD Merkez Bankası faizine kilitlenmiş durumda. Peş peşe gelen faiz artırımı ardından ülkede büyüme hedefleri beklenin altında kaldı. FED faiz beklentisi tüm Dünya'da bekleniyor. Ekonomide gergin bekleyiş yeniden başladı. FED faiz kararı Mayıs 2023 ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Araştırmalar hız kazandı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, faizde beklenti ve toplantı tarihleri…

FED FAİZ BEKLENTİSİ MAYIS 2023: Altın fiyatlarını etkileyecek! 2023 Mayıs ayı FED faiz kararı açıklandı mı, Jerome Powell açıklaması ne zaman?

FED faiz beklentisi Mayıs 2023 belli oldu. ABD Merkez Bankası'nın aldığı faiz artırımı kararları sonrası ülkeden iflas haberleri gelmişti. Mart ayında 25 baz puan artırıma gittiklerini açıklayan Başkan Jerome Powell açıklaması ile piyasaları hareketlendirecek. FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, FED faiz kararı Mayıs 2023 ne zaman belli olur, beklenti ne yönde? İşte, detaylar…

FED FAİZ BEKLENTİSİ MAYIS 2023: Altın fiyatlarını etkileyecek! 2023 Mayıs ayı FED faiz kararı açıklandı mı, Jerome Powell açıklaması ne zaman?

MART AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın Mayıs ayı FED faiz kararını duyurması bekleniyor.

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FED FAİZ BEKLENTİSİ MAYIS 2023: Altın fiyatlarını etkileyecek! 2023 Mayıs ayı FED faiz kararı açıklandı mı, Jerome Powell açıklaması ne zaman?

ABD MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Küresel piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını takip ediyor. Ülkede yaşanan enflasyonla mücadele kapsamında yeni toplantıda geçtiğimiz ay olduğu gibi 25 baz puan artırıma gidileceği tahmin ediliyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ MAYIS 2023: Altın fiyatlarını etkileyecek! 2023 Mayıs ayı FED faiz kararı açıklandı mı, Jerome Powell açıklaması ne zaman?

FED MART AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD'de görülen ekonomik sorunlar nedeniyle FED geçtiğimiz yıl peş peşe faiz yükseltme kararı almıştı. Bu sene de gerçekleştirilen ilk iki faiz toplantısında, faizler artırıldı.

FED FAİZ BEKLENTİSİ MAYIS 2023: Altın fiyatlarını etkileyecek! 2023 Mayıs ayı FED faiz kararı açıklandı mı, Jerome Powell açıklaması ne zaman?

31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılan yılın ilk FED faiz toplantısında faiz oranının yüzde 4,75 seviyesine yükseltilmesine karar verilmişti.

21-22 Mart tarihlerinde gerçekleşen ikinci toplantıda politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti.

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