Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Petrol 93 doları aştı! Benzin fiyatı için zam geliyor! 20 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.10.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 14:27

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Petrol 93 doları aştı! Benzin fiyatı için zam geliyor! 20 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi...Akaryakıt fiyatları tarafında petrol piyasasında yaşanan gelişmelerle yeni haberler geliyor. İsrail-Hamas çatışmasının bölgeye yayılabileceği ve petrol arzını olumsuz etkileyebileceği endişeleriyle petrol fiyatları bugün 93 doları aştı. Beraberinde akaryakıt fiyatları için zam haberi geldi. Doların güçlenmesi petrol fiyatları üzerinde negatif bir etkiye sebep olurken, Orta Doğu'da yaşanan gerilimin oluşturduğu risk algısı fiyatların yükselmesine sebep oluyor. Peki akaryakıt fiyatları için yaşanacak zam hangi grupta geçerli olacak? Petrol fiyatları son dakika gelişmeleri neler? 20 Ekim 2023 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile beraber piyasada yaşanan son dakika gelişmeleri...

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Petrol 93 doları aştı! Benzin fiyatı için zam geliyor! 20 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberleri...Akaryakıt fiyatları listesi yarın tekrar güncellenecek. Piyasalarda Arap ülkelerinin İsrail-Hamas çatışmasına dahil olmaları durumunda petrol arzının sekteye uğrayabileceği endişesi sürüyor. Risk endişelerinin artmasıyla petrol fiyatları bugün 93 doları aşarken, benzin fiyatı için de zam haberi geldi. Peki motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları tarafında piyasadaki son dakika gelişmeleri neler? İşte 20 Ekim 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri....

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Petrol 93 doları aştı! Benzin fiyatı için zam geliyor! 20 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

PETROL FİYATLARI TARAFINDA SON DURUM NE?

ABD'nin Yemen'deki Husi isyancıları tarafından İsrail'e ateşlenen seyir füzelerini önlediğini açıklaması ve İsrail'in Gazze'ye kara harekatı başlatacağı yönündeki açıklamalar sonrası petrol fiyatları yükselişe geçti. Çatışmanın dünya ham petrolünün yaklaşık üçte birini sağlayan Orta Doğu'da yayılacağına yönelik endişeler petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor. Ham petrol fiyatları bu hafta stok haberleriyle desteklendi ancak risk primi hala yükselmekte.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Petrol 93 doları aştı! Benzin fiyatı için zam geliyor! 20 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları için yeni indirim, zam beklenmiyor.

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Petrol 93 doları aştı! Benzin fiyatı için zam geliyor! 20 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

BENZİN FİYATI İÇİN ZAM GELİYOR

Benzin fiyatı için yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,48 TL'lik zam bekleniyor.

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Petrol 93 doları aştı! Benzin fiyatı için zam geliyor! 20 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte; 20 Ekim 2023 güncel il il akaryakıt fiyatları:

SON DAKİKA