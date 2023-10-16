Giriş Tarihi: 16.10.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 09:51

MAZOT FİYATI, BENZİN SON DAKİKA: Mazot fiyatı için zam geliyor! 16 Ekim benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler…"Aksa Tufanı" operasyonu sonrası yükselişe geçen petrol fiyatları geçtiğimiz haftayı eşiği aşarak kapattı. Şu sıralar 90 doların üzerinde seyreden petrol fiyatları kazançlarını tekrar topluyor. Petrol fiyatları tarafındaki yükselişlerin ardından akaryakıt fiyatları için de değişim haberleri geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatları yarın itibariyle bir kez daha değişiyor. Peki petrol fiyatları neden yükseliyor? Yaşana gelişmeler akaryakıt fiyatları tarafına nasıl yansıyor? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) için başka indirim, zam var mı? İşte 16 Ekim 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ile akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri....