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Haberler Fotohaber MAZOT FİYATI, BENZİN SON DAKİKA: Mazot fiyatı için zam geliyor! 16 Ekim benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.10.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 09:51

MAZOT FİYATI, BENZİN SON DAKİKA: Mazot fiyatı için zam geliyor! 16 Ekim benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler…"Aksa Tufanı" operasyonu sonrası yükselişe geçen petrol fiyatları geçtiğimiz haftayı eşiği aşarak kapattı. Şu sıralar 90 doların üzerinde seyreden petrol fiyatları kazançlarını tekrar topluyor. Petrol fiyatları tarafındaki yükselişlerin ardından akaryakıt fiyatları için de değişim haberleri geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatları yarın itibariyle bir kez daha değişiyor. Peki petrol fiyatları neden yükseliyor? Yaşana gelişmeler akaryakıt fiyatları tarafına nasıl yansıyor? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) için başka indirim, zam var mı? İşte 16 Ekim 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ile akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri....

MAZOT FİYATI, BENZİN SON DAKİKA: Mazot fiyatı için zam geliyor! 16 Ekim benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler…Aksa Tufanı operasyonu sonrası 88,15 dolara yükselen petrol fiyatları, geçtiğimiz haftanın ortalarında kazançlarını silmişti. Orta Doğu'da yaşanan gerilimin ardından Cuma günü, çatışmaların petrol arzını etkileyebileceğine yönelik korkuların artmasıyla brent petrol varil fiyatı, yüzde 5'ten fazla yükselerek 90 dolara çıktı. Petrol fiyatları tarafındaki gelişmeler başta enflasyonla mücadele içindeki merkez bankaları olmak üzere yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyorken, petrolün varil fiyatı için öngörüler 150 dolara kadar yükseldi. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında akaryakıt fiyatları cephesinden yeni haber geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre yarından itibaren mazot fiyatı için zam bekleniyor. Peki haftanın ilk gününde benzin fiyatı için de indirim, zam var mı? Petrol fiyatları cephesindeki son dakika gelişmeleri neler? İşte 16 Ekim 2023 il il akaryakıt fiyatları…

MAZOT FİYATI, BENZİN SON DAKİKA: Mazot fiyatı için zam geliyor! 16 Ekim benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,23 TL'lik zam bekleniyor.

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MAZOT FİYATI, BENZİN SON DAKİKA: Mazot fiyatı için zam geliyor! 16 Ekim benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni indirim, zam beklenmiyor.

MAZOT FİYATI, BENZİN SON DAKİKA: Mazot fiyatı için zam geliyor! 16 Ekim benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte; 16 Ekim 2023 güncel İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları:

MAZOT FİYATI, BENZİN SON DAKİKA: Mazot fiyatı için zam geliyor! 16 Ekim benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

İstanbul Avrupa motorin fiyatları 37,35 TL
İstanbul Anadolu motorin fiyatları 37,29 TL
Ankara motorin fiyatları 37,93 TL
İzmir motorin fiyatları 38,10 TL

Motorin fiyatları için yeni indirim, zam yok.

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