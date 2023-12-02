Giriş Tarihi: 02.12.2023 09:10
Güncelleme Tarihi: 02.12.2023
09:10
MEGA METAL HALKA ARZ NE ZAMAN? SPK onay verdi! Mega Metal San halka arz tarihi ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Bakır ve tel sektöründe üretici frma olan Mega Metal San. ve Tic. A.Ş şirketi halka arz oluyor. Yatırımcılar tarafından halka arz bilgileri merak edilen şirket için izahname bilgileri açıklandı. Büyük bir talep olması beklenen yeni halka arz da talep toplama tarihi ne zaman sorusu şimdiden yanıt aramaya başladı. halka arz fiyat aralığı 28,30 TlL olan şirketin pay, dağıtım yöntemi gibi bilgileri merak ediliyor. Peki, Mega Metal alka arz ne zaman, talep toplama başladı mı? İşte, halka arz bilgileri...