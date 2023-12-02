MEGA METAL HALKA ARZ OLUYOR || SPK onay verdi! Mega Metal San halka arz tarihi ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.1993 yılında kurulmuş olup kuruluşundan bu güne, çeyrek asırı geçkin bir süre Borusan Mannesmann Boru bayisi olarak ticaret hayatına devam ediyor. Kayseri'de üretim yapan şirketin sahibi Cüneyt Ali Turgut, 10 yılda 5 kez en büyük 500 ihracatçı arasına girdi. Peki, Mega Metal halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? İşte, detaylar...