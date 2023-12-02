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Haberler Fotohaber MEGA METAL HALKA ARZ OLUYOR || SPK onay verdi! Mega Metal San halka arz tarihi ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 02.12.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 07:24

MEGA METAL HALKA ARZ OLUYOR || SPK onay verdi! Mega Metal San halka arz tarihi ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Bakır ve tel sektöründe üretici frma olan Mega Metal San. ve Tic. A.Ş şirketi halka arz oluyor. Yatırımcılar tarafından halka arz bilgileri merak edilen şirket için izahname bilgileri açıklandı. Büyük bir talep olması beklenen yeni halka arz da talep toplama tarihi ne zaman sorusu şimdiden yanıt aramaya başladı. halka arz fiyat aralığı 28,30 TlL olan şirketin pay, dağıtım yöntemi gibi bilgileri merak ediliyor. Peki, Mega Metal alka arz ne zaman, talep toplama başladı mı? İşte, halka arz bilgileri...

MEGA METAL HALKA ARZ OLUYOR || SPK onay verdi! Mega Metal San halka arz tarihi ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.1993 yılında kurulmuş olup kuruluşundan bu güne, çeyrek asırı geçkin bir süre Borusan Mannesmann Boru bayisi olarak ticaret hayatına devam ediyor. Kayseri'de üretim yapan şirketin sahibi Cüneyt Ali Turgut, 10 yılda 5 kez en büyük 500 ihracatçı arasına girdi. Peki, Mega Metal halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? İşte, detaylar...

MEGA METAL HALKA ARZ OLUYOR || SPK onay verdi! Mega Metal San halka arz tarihi ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

MEGA METAL SANAYİ HALKA ARZ OLUYOR! (MEGMT)

Mega Metal halka arz fiyatı ne kadar?

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş'nin fiyatı 28,30 TL olarak açıklandı.

Halka arz büyüklüğü: 1.775.825.000 olan şirketin "bireysele eşit dağıtım" yapması planlanırken, fiyat İstikrarı planlanmıyor.

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MEGA METAL HALKA ARZ OLUYOR || SPK onay verdi! Mega Metal San halka arz tarihi ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

MEGA METAL KAÇ LOT VERİR?

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş, 53.000.000 Lot pay verirken, 9.750.000 Ek Lot verecek.

Mega Metal halka arz katılım endeksine uygun mu?

Henüz şirket onaylı izahnamesi yayınlanmadığı için bu bilgiye erişilemiyor.

MEGA METAL HALKA ARZ OLUYOR || SPK onay verdi! Mega Metal San halka arz tarihi ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

MEGA METAL HALKA ARZ GELİRİYLE NE YAPACAK?

Mega Metal fon kullanım yerleri şu şekilde;

- %30 İnorganik Büyüme Stratejilerinin Finansmanı

- %30 Hammadde Tedariği Ve İşletme Sermayesi

- %20 Organik Büyüme Stratejilerinin Finansmanı

- %10 Finansal Borçlar

- %10 Yenilenebilir Enerji Yatırımları

MEGA METAL HALKA ARZ OLUYOR || SPK onay verdi! Mega Metal San halka arz tarihi ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

MEGA METAL HALKA ARZI NE ZAMAN?

Mega Metal halka arzının kesin tarihi açıklanmadı.

Ancak halka arzın 6-7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Mega Metal halka arzının tarihi kesinleştiğinde haberimize eklenecektir.

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