Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MEMUR 2023 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM|| Bakan Işıkhan açıkladı: En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 22.06.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 10:08

MEMUR 2023 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM|| Bakan Işıkhan açıkladı: En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur zammı 2023 son dakika haberleri ile doktor, polis, hemşire, öğretmen ve pek çok memur çalışanları tarafından merak ediliyor. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak olacak yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler milyonlarca memuru yakından ilgilendiren Temmuz maaşı zammında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları sonrası en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak sorusu sorgulanıyor. Son enflasyon verisinin açıklanmasının ardından temmuz ayı memur maaşı netlik kazanacak. Peki, memur zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 memur maaş zammı son durum…

MEMUR 2023 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM|| Bakan Işıkhan açıkladı: En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AK Parti Grup toplantısı öncesi yaptığı açıklamalar sonrası "En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" merak ediliyor. Yılın ikinci yarısından itibaren aralık sonuna kadar geçerli olacak yeni asgari ücret rakamının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının akabinde memur zammı güncel durum merak ediliyor. Beş enflasyon verisi belli olurken son verinin açıklanması bekleniyor. Ardından memur ve emekli maaşı belli olacak. Peki, temmuz zammı ile memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, son detaylar…

MEMUR 2023 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM|| Bakan Işıkhan açıkladı: En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI TEMMUZDA MECLİS'TEN GEÇECEK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla iş birliği halinde çalıştıklarını belirten Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği doğrultuda düzenleme yapılarak en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını kaydeden Işıkhan, "Hedefimiz torba yasada tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEMUR 2023 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM|| Bakan Işıkhan açıkladı: En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

MEMUR 2023 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM|| Bakan Işıkhan açıkladı: En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli zammı ve memur maaş zammı düzenlemesi başta olmak üzere yeni dönemin ilk yasal faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

MEMUR 2023 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM|| Bakan Işıkhan açıkladı: En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Akbaşoğlu, "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM'nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak" diye konuştu.

SON DAKİKA