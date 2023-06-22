MEMUR 2023 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM|| Bakan Işıkhan açıkladı: En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AK Parti Grup toplantısı öncesi yaptığı açıklamalar sonrası "En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" merak ediliyor. Yılın ikinci yarısından itibaren aralık sonuna kadar geçerli olacak yeni asgari ücret rakamının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının akabinde memur zammı güncel durum merak ediliyor. Beş enflasyon verisi belli olurken son verinin açıklanması bekleniyor. Ardından memur ve emekli maaşı belli olacak. Peki, temmuz zammı ile memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, son detaylar…