Giriş Tarihi: 22.06.2023 10:07
Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
10:08
MEMUR 2023 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM|| Bakan Işıkhan açıkladı: En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Memur zammı 2023 son dakika haberleri ile doktor, polis, hemşire, öğretmen ve pek çok memur çalışanları tarafından merak ediliyor. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak olacak yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler milyonlarca memuru yakından ilgilendiren Temmuz maaşı zammında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları sonrası en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak sorusu sorgulanıyor. Son enflasyon verisinin açıklanmasının ardından temmuz ayı memur maaşı netlik kazanacak. Peki, memur zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 memur maaş zammı son durum…