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Haberler Fotohaber Memur maaş zammı için kritik tarih: 3 Temmuz 2023! En düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 28.06.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 14:26

Memur maaş zammı için kritik tarih: 3 Temmuz 2023! En düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur maaşlarına uygulanacak olan zam oranı için gözler artık resmen 3 Temmuz tarihine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşlarının 22 bin TL seviyesine çekileceğini açıklamıştı. Ancak 3 Temmuz tarihinde açıklanacak enflasyonla beraber zam oranında net karar çıkması bekleniyor. Bu kapsamda "2023 En düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öğretmeninden polise, doktordan hemşireye birçok meslekte yeni maaşlar merakla bekleniyor. Peki, 2023 En düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar.

Memur maaş zammı için kritik tarih: 3 Temmuz 2023! En düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur maaşı için geri sayım başladı. Asgari ücrete yapılan yüzde 34,04'lük zammın ardından yeni maaşlar 11 bin 402 TL'ye yükselirken gözler şimdi emekli ve memurların maaşlarına uygulanacak zam oranında. Hal böyleyken ise "2023 En düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları gündemde. çevrildi. Öğretmen, doktor, polis, başkomiser, uzman öğretmen, hemşire, lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu memurların alacağı zam oranı ise 3 Temmuz tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla açıklanacak

Memur maaş zammı için kritik tarih: 3 Temmuz 2023! En düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SON ENFLASYON TEMMUZDA AÇIKLANIYOR!

TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz 2023 saat 10.00'da yayımlanacak. Böylece 6 aylık veri ortaya çıkacak. Emekli ve memurun zammı belli oluyor.

Öncesinde beklentilerle birlikte ilk hesaplar çıkarıldı.

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Memur maaş zammı için kritik tarih: 3 Temmuz 2023! En düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

Memur maaş zammı için kritik tarih: 3 Temmuz 2023! En düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılacak düzenleme hakkında şu sözlere yer verdi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. Hedefimiz tüm paydaşları memnun edecek sonuca ulaşmak. Düzenleme temmuzda Meclis'ten geçecek, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak."

Memur maaş zammı için kritik tarih: 3 Temmuz 2023! En düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR EMEKLİ ZAMMI İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli zammı ve memur maaş zammı düzenlemesi başta olmak üzere yeni dönemin ilk yasal faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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