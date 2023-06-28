Giriş Tarihi: 28.06.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 14:26

Memur maaş zammı için kritik tarih: 3 Temmuz 2023! En düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur maaşlarına uygulanacak olan zam oranı için gözler artık resmen 3 Temmuz tarihine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşlarının 22 bin TL seviyesine çekileceğini açıklamıştı. Ancak 3 Temmuz tarihinde açıklanacak enflasyonla beraber zam oranında net karar çıkması bekleniyor. Bu kapsamda "2023 En düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öğretmeninden polise, doktordan hemşireye birçok meslekte yeni maaşlar merakla bekleniyor. Peki, 2023 En düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar.