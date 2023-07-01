Memur zammı 2023 Temmuz son dakika: Bayramdan sonra Meclis’te! Memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMUR MAAŞI ZAMMI MECLİS'E SUNULACAK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile Bayramlaşma Programı'na canlı bağlantı ile katıldı. Konuşmasında memur maaş zammı için şu ifadelere yer verdi:

"Birileri parti içi kavgalardan kafasını kaldıramazken biz milletimize olan sözümüzü yerine getirdik. Emeklilerimizin maaş ve ikramiyesini bayram öncesi yaparak hayır duasını aldık.

Konut kiralarında üst sınır uygulamasını bu sene de devam ettiriyoruz. Memur maaşı ile ilgili düzenlemeyi de hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız. Böylece milletimize verdiğimiz bir sözü daha gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşayacağız."