Memur zammı 2023 Temmuz son dakika: Bayramdan sonra Meclis’te! Memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı ne zaman açıklanacak sorusu milyonlarca kamu çalışanının gündeminde. Başkan Erdoğan ve Bakan Vedat Işıkhan'ın müjdesini verdiği en düşük maaşın 22 bin TL'ye çekilmesine yönelik çalışma Meclis'e gelmeye hazırlanıyor. Memur maaş zammı hesaplama işlemleri 6 aylık enflasyon rakamlarının yanı sıra memur toplu sözleşme zammı ile de değerlendiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde hazırlıklar sürüyor. Birçok kalemin etkileneceği son enflasyon verisi bu hafta açıklanıyor. Peki, memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, memur zammı 2023
Temmuz son dakika haberleri…