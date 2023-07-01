Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Memur zammı 2023 Temmuz son dakika: Bayramdan sonra Meclis’te! Memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.07.2023 06:46 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 06:51

Memur zammı 2023 Temmuz son dakika: Bayramdan sonra Meclis’te! Memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı ne zaman açıklanacak sorusu milyonlarca kamu çalışanının gündeminde. Başkan Erdoğan ve Bakan Vedat Işıkhan'ın müjdesini verdiği en düşük maaşın 22 bin TL'ye çekilmesine yönelik çalışma Meclis'e gelmeye hazırlanıyor. Memur maaş zammı hesaplama işlemleri 6 aylık enflasyon rakamlarının yanı sıra memur toplu sözleşme zammı ile de değerlendiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde hazırlıklar sürüyor. Birçok kalemin etkileneceği son enflasyon verisi bu hafta açıklanıyor. Peki, memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, memur zammı 2023
Temmuz son dakika haberleri…

Memur zammı 2023 Temmuz son dakika: Bayramdan sonra Meclis’te! Memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı ne kadar olacak sorusu refah payı ve toplu sözleşme zammı ile gündemde. Asgari ücrette uygulanan yüzde 34'lük zam oranı temmuz zammı adımlarının ilkini tamamladı. Şimdi sıra emekli ve memurların olacak. En düşük memur maaşı 22 bin TL seviyesine çekiliyor. TÜİK tarafından açıklanacak son enflasyon oranı ile öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları güncellenecek. Peki, memur zammı ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 memur maaş zammı son dakika haberleri…

Memur zammı 2023 Temmuz son dakika: Bayramdan sonra Meclis’te! Memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMUR MAAŞI ZAMMI MECLİS'E SUNULACAK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile Bayramlaşma Programı'na canlı bağlantı ile katıldı. Konuşmasında memur maaş zammı için şu ifadelere yer verdi:

"Birileri parti içi kavgalardan kafasını kaldıramazken biz milletimize olan sözümüzü yerine getirdik. Emeklilerimizin maaş ve ikramiyesini bayram öncesi yaparak hayır duasını aldık.

Konut kiralarında üst sınır uygulamasını bu sene de devam ettiriyoruz. Memur maaşı ile ilgili düzenlemeyi de hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız. Böylece milletimize verdiğimiz bir sözü daha gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşayacağız."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Memur zammı 2023 Temmuz son dakika: Bayramdan sonra Meclis’te! Memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMUR EMEKLİ ZAMMINDA SON ENFLASYON AÇIKLANIYOR!

Gözler TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Özellikle memur ve emekli maaşları için büyük bir dikkatle beklenen enflasyon rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı enflasyon oranları 5 Temmuz'da açıklanacak.

Memur zammı 2023 Temmuz son dakika: Bayramdan sonra Meclis’te! Memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

Memur zammı 2023 Temmuz son dakika: Bayramdan sonra Meclis’te! Memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılacak düzenleme hakkında şu sözlere yer verdi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. Hedefimiz tüm paydaşları memnun edecek sonuca ulaşmak. Düzenleme temmuzda Meclis'ten geçecek, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak."

SON DAKİKA