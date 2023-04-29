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Haberler Fotohaber MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: Enflasyon birikiyor! Memura ek zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 10:37

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: Enflasyon birikiyor! Memura ek zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı için enflasyon rakamları birikmeye devam ediyor. Memur zammı 2023 temmuz son dakika haberleri takip ediliyor. Toplu sözleşme zammı ve seyyanen zam ile birlikte araştırılan ikinci zam dönemi öncesi en düşük emekli maaşında yaşanan artış sonrası memura ek zam var mı, ne zaman gelecek soruları yanıt aramaya başladı. Memur maaş zammı hesaplama işlemleri gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar hız kazandı. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte, memur zammı 2023 temmuz son dakika gelişmeleri…

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: Enflasyon birikiyor! Memura ek zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memura zam için geri sayım başladı. 6 aylık enflasyon oranının etkili olduğu temmuz zammı hesaplanıyor. Konuya dair Başkan Erdoğan ve Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Memur zammı 2023 temmuz son dakika araştırmaları gündemdeki yerini aldı. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 TL seviyesine çıkması ardından memura ek zam var mı sorusu gündemde. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, memur maaş zammı son durum…

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: Enflasyon birikiyor! Memura ek zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLDU!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini duyurmuştu.

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MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: Enflasyon birikiyor! Memura ek zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılma kararı alındığını açıkladı.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgli olarak şunları kaydetti:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.

Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.

Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Böylece en düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL oldu.

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: Enflasyon birikiyor! Memura ek zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

İLK ZAMLI MAAŞLAR ÖDENDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.

Yaşanan artışların ardından emekliye ilk ödemeler yapıldı.

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: Enflasyon birikiyor! Memura ek zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MEMURA ZAM VAR MI, MAAŞLARDA YÜKSELME OLACAK MI?

Yapılan açıklamada yalnızca en düşük emekli maaşlarına zam yapıldığı belirtildi. Memur maaşlarında bir değişiklik yapılacağına dair açıklama gelmedi.

Dolayısıyla memur maaşlarına ek zam yapılmayacak.

Memur maaşı zammı her yıl olduğu gibi Temmuz ayında gerçekleşecek.

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