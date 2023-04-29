MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: Enflasyon birikiyor! Memura ek zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı için enflasyon rakamları birikmeye devam ediyor. Memur zammı 2023 temmuz son dakika haberleri takip ediliyor. Toplu sözleşme zammı ve seyyanen zam ile birlikte araştırılan ikinci zam dönemi öncesi en düşük emekli maaşında yaşanan artış sonrası memura ek zam var mı, ne zaman gelecek soruları yanıt aramaya başladı. Memur maaş zammı hesaplama işlemleri gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar hız kazandı. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte, memur zammı 2023 temmuz son dakika gelişmeleri…