Memur zammı 2024 ocak hesaplama tablosu: Son enflasyona göre netleşti! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

OCAKTA MEMURLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekliler ve memurlar Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Zam oranları 6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanıyor. Memur maaşları enflasyon zammı yanı sıra toplu sözleşme zammı ile artış yaşıyor.

Ağustos ayında belirlenen yeni toplu sözleşme zammı yüzde 15 oldu.

5 verinin netleştiği enflasyonda yılsonu beklentisi de belli oldu. Son veri için geri sayım başladı. İşte son verilere göre memur zammı hesaplama tablosu ve son gelişmeler: