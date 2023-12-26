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Haberler Fotohaber Memur zammı 2024 ocak hesaplama tablosu: Son enflasyona göre netleşti! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.12.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 09:25

Memur zammı 2024 ocak hesaplama tablosu: Son enflasyona göre netleşti! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaş zammı hesaplama işlemleri yıl sonuna sayılı günler kala hız kazandı. Memur ve emekli maaşları için belirleyici olan 2024 Ocak zammı son 6 aylık enflasyon rakamları ile belli olacak. Kasım ayına ait 5. Enflasyon verisiyle beraber en düşük ve en yüksek memur maaş hesabı netleşmeye başladı. Refah payı ve toplu sözleşme zammı da gündemde yer alırken milyonlar, ''2024 Memur zammı ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Ocak memur zammı son dakika haberleri…

Memur zammı 2024 ocak hesaplama tablosu: Son enflasyona göre netleşti! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı 2024 Ocak hesaplama tablosu son enflasyon öncesi en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde emekli ve memur zammı için vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği şekilde çalışmalar yürütülüyor. 2024 Ocak zammı ile artış yaşayacak memur maaşı 5 aylık enflasyona göre netleşti. Öğretmen, polis, doktor, hemşire başta olmak üzere tüm memurların gelirini artıracak memur zam oranı 6 aylık enflasyon rakamlarının yanı sıra yılsonu beklenti anketleri ile de değerlendiriliyor. Peki, En yüksek ve en düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, memur zammı Ocak 2024 son dakika…

Memur zammı 2024 ocak hesaplama tablosu: Son enflasyona göre netleşti! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

OCAKTA MEMURLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekliler ve memurlar Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Zam oranları 6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanıyor. Memur maaşları enflasyon zammı yanı sıra toplu sözleşme zammı ile artış yaşıyor.

Ağustos ayında belirlenen yeni toplu sözleşme zammı yüzde 15 oldu.

5 verinin netleştiği enflasyonda yılsonu beklentisi de belli oldu. Son veri için geri sayım başladı. İşte son verilere göre memur zammı hesaplama tablosu ve son gelişmeler:

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Memur zammı 2024 ocak hesaplama tablosu: Son enflasyona göre netleşti! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN KALICI REFAH MESAJI!

6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek emekli ve memur zammı için geri sayım başlarken iki bakanlıkta çalışmalar sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek artışta tek haneli enflasyonun önemine dikkat çekti.

Asgari ücret, memur ve emekli zammı üzerinde etkili olan enflasyonun düşmesine yönelik açıklamalar şöyle kaydedildi:

Memur zammı 2024 ocak hesaplama tablosu: Son enflasyona göre netleşti! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

"Orta Vadeli Program (OVP), makrofinansal istikrarı sağlamak için hazırlandı ve son birkaç ayda çok ciddi ilerleme kaydettik. Güçlü bir makroekonomik politika çerçevemiz ve yapısal reform gündemimiz var. Uyguladığımız sağlıklı politikalara cevaben Türkiye'ye yatırımcı güveninin geri gelmeye başladığını görüyoruz. Türkiye'nin kredi risk primi (CDS), mayıs ayındaki 700 baz puan seviyelerinden 400 baz puanın altına indi.

Türkiye'nin risk primi neredeyse yarıya inmiş durumda yani yatırımcı güveni geri geliyor, bu da sermaye girişine yol açacak. Reformlarımızı kararlı bir şekilde uyguladıkça ülkemize daha fazla yatırımcıyı çekecek ve böylece kalıcı makrofinansal istikrara ulaşacağız. Birincil önceliğimiz, fiyat istikrarını sağlayıp enflasyonu tek haneli rakamlara indirgemek."

Memur zammı 2024 ocak hesaplama tablosu: Son enflasyona göre netleşti! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

CEVDET YILMAZ'DAN MEMUR MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur maaş zammı ile ilgili açıklama. TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, özellikle memur ve emeklilerin maaşları ile ilgili şu cümlelere yer verdi;

"İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Memur emeklisi ile ilgili şöyle bir durum var. Toplu sözleşme gereği alacağı bir fark var. Enflasyon farkı var. Aldığı bir artış var ve enflasyon farkı var. Yüzde 50 civarında bir artış olacak. Bu da çok ciddi bir artış. Bu da gelecek yıl öngördüğümüz enflasyonun çok üzerinde bir artış. Yüzde 50 civarında bir artış olacak memur ve memur emeklisi için."

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