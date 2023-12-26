Memur zammı 2024 ocak hesaplama tablosu: Son enflasyona göre netleşti! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaş zammı hesaplama işlemleri yıl sonuna sayılı günler kala hız kazandı. Memur ve emekli maaşları için belirleyici olan 2024 Ocak zammı son 6 aylık enflasyon rakamları ile belli olacak. Kasım ayına ait 5. Enflasyon verisiyle beraber en düşük ve en yüksek memur maaş hesabı netleşmeye başladı. Refah payı ve toplu sözleşme zammı da gündemde yer alırken milyonlar, ''2024 Memur zammı ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Ocak memur zammı son dakika haberleri…