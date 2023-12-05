MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI SON DAKİKA 2024: Son 1 veri! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MEMURLAR OCAKTA NE KADAR ZAM ALACAK?

Emekliler ve memurlar Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Zam oranları 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belli oluyor. Ocakta belirlenecek enflasyon zammı yanı sıra toplu sözleşme zammı da memurların maaş artışına ekleniyor.

Ağustos ayında belirlenen yeni toplu sözleşme zammı yüzde 15 oldu. Şimdi enflasyon takip ediliyor. İşte son verilere göre memur zammı hesaplama tablosu...