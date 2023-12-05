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Haberler Fotohaber MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI SON DAKİKA 2024: Son 1 veri! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 05.12.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 09:50

MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI SON DAKİKA 2024: Son 1 veri! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memurların zam oranında 5. Enflasyon verisi açıklandı! 6 aylık enflasyon rakamları ve toplu sözleşme zammına göre belirlenecek 2024 Ocak zammı kasım enflasyonu ardından şekillendi. Emekli ve memur zammı son dakika haberleri kapsamında son gelişmeler ve açıklamalar takip ediliyor. Öğretmen, hemşire, polis başta olmak üzere tüm mesleklerde tablolar araştırılıyor. Son enflasyona göre memur maaşı hesaplama tablosu masada yerini aldı. Net rakam için son veri bekleniyor. Peki, ocakta memur maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI SON DAKİKA 2024: Son 1 veri! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memur zammı son dakika haberleri: Yeni maaşlar için son bir veri kaldı! En düşük memur maaşı ve memur emeklisinin maaşları ne kadar olacak merak ediliyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Son enflasyona göre maaş tabloları güncellendi. Yılsonu beklenti anketleriyle de zam oranı hakkında ilk tahminler masada yerini aldı. İşte; 2024 Ocak memur zammı tahmini.

MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI SON DAKİKA 2024: Son 1 veri! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

KASIM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 6 aylık süreçte 5. enflasyon oranlarını 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre enflasyon kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 61,98 oldu.

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MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI SON DAKİKA 2024: Son 1 veri! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MEMURLAR OCAKTA NE KADAR ZAM ALACAK?

Emekliler ve memurlar Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Zam oranları 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belli oluyor. Ocakta belirlenecek enflasyon zammı yanı sıra toplu sözleşme zammı da memurların maaş artışına ekleniyor.

Ağustos ayında belirlenen yeni toplu sözleşme zammı yüzde 15 oldu. Şimdi enflasyon takip ediliyor. İşte son verilere göre memur zammı hesaplama tablosu...

MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI SON DAKİKA 2024: Son 1 veri! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN KALICI REFAH MESAJI!

6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek emekli ve memur zammı için geri sayım başlarken iki bakanlıkta çalışmalar sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek artışta tek haneli enflasyonun önemine dikkat çekti.

Asgari ücret, memur ve emekli zammı üzerinde etkili olan enflasyonun düşmesine yönelik açıklamalar şöyle kaydedildi:

MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI SON DAKİKA 2024: Son 1 veri! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

"Orta Vadeli Program (OVP), makrofinansal istikrarı sağlamak için hazırlandı ve son birkaç ayda çok ciddi ilerleme kaydettik. Güçlü bir makroekonomik politika çerçevemiz ve yapısal reform gündemimiz var. Uyguladığımız sağlıklı politikalara cevaben Türkiye'ye yatırımcı güveninin geri gelmeye başladığını görüyoruz. Türkiye'nin kredi risk primi (CDS), mayıs ayındaki 700 baz puan seviyelerinden 400 baz puanın altına indi.

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