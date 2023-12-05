MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI SON DAKİKA 2024: Son 1 veri! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memurların zam oranında 5. Enflasyon verisi açıklandı! 6 aylık enflasyon rakamları ve toplu sözleşme zammına göre belirlenecek 2024 Ocak zammı kasım enflasyonu ardından şekillendi. Emekli ve memur zammı son dakika haberleri kapsamında son gelişmeler ve açıklamalar takip ediliyor. Öğretmen, hemşire, polis başta olmak üzere tüm mesleklerde tablolar araştırılıyor. Son enflasyona göre memur maaşı hesaplama tablosu masada yerini aldı. Net rakam için son veri bekleniyor. Peki, ocakta memur maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?