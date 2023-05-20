MEMUR MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA 2023 || Enflasyon farkı ve toplu iş sözleşmesi ile yeni maaş belli oldu! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak?

Memur zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini alıyor. TÜİK 6 aylık enflasyon oranları baza alınıp üzerine toplu iş sözleşmesi ve refah payı ile memur maaşı Temmuz ayında belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük memur maaşının rekor zam ile 22 bin TL seviyesine çıkarılacağının açıklamıştı. Bu noktada memur maaşı zammı hesaplama araştırması yapılıyor. İlk 4 aylık veriler yayımlandı ve mayıs ile haziran ayındaki veriler sonucu en düşük memur zammı belli olacak. Peki, memur zammı ne kadar olacak 2023? Memur maaşı zammı ne zaman yapılacak? İşte detaylar