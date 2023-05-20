MEMUR MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA 2023 || Enflasyon farkı ve toplu iş sözleşmesi ile yeni maaş belli oldu! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak?

Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak.

En düşük emekli maaşının üzerinde ücret alan emeklilerin durumunu iyileştirecek çalışma yapıyoruz. Yeni Meclisin açılmasıyla vatandaşlarımızı sevindireceğiz. Bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim" dedi.

Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL'den yüzde 85'i aşan zam ile 22 bin TL'ye çıkarılacak.