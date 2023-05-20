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Haberler Fotohaber MEMUR MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA 2023 || Enflasyon farkı ve toplu iş sözleşmesi ile yeni maaş belli oldu! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 20.05.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 10:43

MEMUR MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA 2023 || Enflasyon farkı ve toplu iş sözleşmesi ile yeni maaş belli oldu! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak?

Memur zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini alıyor. TÜİK 6 aylık enflasyon oranları baza alınıp üzerine toplu iş sözleşmesi ve refah payı ile memur maaşı Temmuz ayında belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük memur maaşının rekor zam ile 22 bin TL seviyesine çıkarılacağının açıklamıştı. Bu noktada memur maaşı zammı hesaplama araştırması yapılıyor. İlk 4 aylık veriler yayımlandı ve mayıs ile haziran ayındaki veriler sonucu en düşük memur zammı belli olacak. Peki, memur zammı ne kadar olacak 2023? Memur maaşı zammı ne zaman yapılacak? İşte detaylar

MEMUR MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA 2023 || Enflasyon farkı ve toplu iş sözleşmesi ile yeni maaş belli oldu! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak?

Memur maaşı zammı ne zaman ve ne kadar olacak sorusu yanıt aramakta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşı hakkında detaylı açıklamalarda bulunurken; memur maaşı 2023 toplu iş sözleşmesi ve enflasyon farkı ile belli olacak. Peki, memur zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak? İşte detaylar

MEMUR MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA 2023 || Enflasyon farkı ve toplu iş sözleşmesi ile yeni maaş belli oldu! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI: EN DÜŞÜK MAAŞ YÜZDE 85 ARTACAK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşı ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yasaya göre memurların maaş artış oranları temmuz ve ocak ayında belirleniyor. Refah payı artışını biliyorsunuz biz getirdik. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisinden aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz.

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MEMUR MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA 2023 || Enflasyon farkı ve toplu iş sözleşmesi ile yeni maaş belli oldu! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak?

Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak.

En düşük emekli maaşının üzerinde ücret alan emeklilerin durumunu iyileştirecek çalışma yapıyoruz. Yeni Meclisin açılmasıyla vatandaşlarımızı sevindireceğiz. Bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim" dedi.

Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL'den yüzde 85'i aşan zam ile 22 bin TL'ye çıkarılacak.

MEMUR MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA 2023 || Enflasyon farkı ve toplu iş sözleşmesi ile yeni maaş belli oldu! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak?

MEMUR ZAMMI, ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI İLE BELİRLENECEK

Emekli ve memura ek zam yolda! Seçim sonrası Meclis'in açılmasıyla beraber ilk olarak emekli ve memur maaşlarına yapılacak düzenlemeler ele alınacak.

Geçtiğimiz günlerde 700 bin kamu işçisine yüzde 45 oranında zam yapıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir müjde de emekli ve memura vermişti.

MEMUR MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA 2023 || Enflasyon farkı ve toplu iş sözleşmesi ile yeni maaş belli oldu! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

''Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur. Temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz.

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