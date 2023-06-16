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Haberler Fotohaber MEMUR ZAMMI SON GELİŞMELER: Temmuz zam oranı netleşiyor! En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 16.06.2023 06:08 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 06:08

MEMUR ZAMMI SON GELİŞMELER: Temmuz zam oranı netleşiyor! En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur maaş zammı için geri sayım resmen başladı. Enflasyon farkına göre Temmuz ayında yeniden şekillenecek olan maaşlarla ilgili olarak "En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz." İfadelerini kullanmış ve zam müjdesini vermişti. Şimdi gözler Temmuz ayında. Peki, En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar.

MEMUR ZAMMI SON GELİŞMELER: Temmuz zam oranı netleşiyor! En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur maaş zammı merakla bekleniyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Kesin oran Temmuz ayında netleşecek. Haziran ayı enflasyonu rakamları sonrasında memurların maaşları da ortaya çıkacak. Şimdilerde ise vatandaşlar "En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularıyla tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte memur zammı konusunda tüm merak edilenler ve gelişmeler.

MEMUR ZAMMI SON GELİŞMELER: Temmuz zam oranı netleşiyor! En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli zammı ve memur maaş zammı düzenlemesi başta olmak züere yeni dönemin ilk yasal faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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MEMUR ZAMMI SON GELİŞMELER: Temmuz zam oranı netleşiyor! En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Akbaşoğlu, "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM'nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak" diye konuştu.

MEMUR ZAMMI SON GELİŞMELER: Temmuz zam oranı netleşiyor! En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ VE MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu.

Böylece 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26 oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 oldu.

  • 5 AYLIK ENFLASYON: 15,26
  • 5 AYLIK SSK-BAĞKUR ZAMMI: 15,26
  • 5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI: 7,13
  • 5 AYLIK MEMUR ZAMMI: 13,13
MEMUR ZAMMI SON GELİŞMELER: Temmuz zam oranı netleşiyor! En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ve ekonomistlerin beklentileri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 20 bandında olması bekleniyor.

Temmuz döneminde bu zamların dışında emekli ve memur maaşlarına refah payı (ek zam) eklenecek.

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