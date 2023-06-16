Giriş Tarihi: 16.06.2023 06:08 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 06:08

MEMUR ZAMMI SON GELİŞMELER: Temmuz zam oranı netleşiyor! En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur maaş zammı için geri sayım resmen başladı. Enflasyon farkına göre Temmuz ayında yeniden şekillenecek olan maaşlarla ilgili olarak "En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz." İfadelerini kullanmış ve zam müjdesini vermişti. Şimdi gözler Temmuz ayında. Peki, En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar.