Giriş Tarihi: 29.06.2023 10:54
Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
10:54
MEMUR ZAMMI İÇİN GÖZLER 3 TEMMUZ’DA|| Memur temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte meslek grubuna göre (öğretmen, polis, hemşire…) zam beklentileri
Memur zammı öncesi geri sayım başladı. Yılın ilk yarısına ait enflasyon verisi önümüzdeki pazartesi günü açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu TUİK tarafından açıklanan enflasyon artış oranlarına göre yılın ikinci yarsından itibaren geçerli olacak temmuz-aralık memur maaşları belli oluyor. Öğretmen, polis, doktor, hemşire gibi pek çok meslek grubundaki memurları ilgilendiren temmuz memur maaşı ne kadar olacak sorusu yanıt bulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan temmuz-aralık aylarını kapsayan yılın ikinci yarısına ait asgari ücreti yüzde 34 artışla net 11 bin 402 lira olarak açıklamıştı. Memur maaş hesaplamaları yapılıyor. Peki, Temmuz 2023 memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, yanıtı…