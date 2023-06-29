MEMUR ZAMMI İÇİN GÖZLER 3 TEMMUZ’DA|| Memur temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte meslek grubuna göre (öğretmen, polis, hemşire…) zam beklentileri

Yılın ilk yarısına ait son enflasyon rakamı 3 Temmuz'da belli oluyor. Memur ve emekli zammını belirleyecek olan enflasyon verisi önümüzdeki pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük memur maaşının net 22 bin liraya yükseleceği açıklanmıştı. Yapılacak düzenlemelerle birlikte diğer memurların maaşlarında da iyileştirmeler yapılacak. Öğretmen, polis, doktor, hemşire gibi pek çok meslek grubundaki memurları ilgilendiren temmuz maaşının ne kadar olacağı yanıt buluyor. Geçtiğimiz günlerde asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 lira olarak hesaplanmıştı. Peki, Temmuz 2023 memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, yanıtı…