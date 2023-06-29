Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MEMUR ZAMMI İÇİN GÖZLER 3 TEMMUZ’DA|| Memur temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte meslek grubuna göre (öğretmen, polis, hemşire…) zam beklentileri
Giriş Tarihi: 29.06.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 10:54

MEMUR ZAMMI İÇİN GÖZLER 3 TEMMUZ’DA|| Memur temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte meslek grubuna göre (öğretmen, polis, hemşire…) zam beklentileri

Memur zammı öncesi geri sayım başladı. Yılın ilk yarısına ait enflasyon verisi önümüzdeki pazartesi günü açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu TUİK tarafından açıklanan enflasyon artış oranlarına göre yılın ikinci yarsından itibaren geçerli olacak temmuz-aralık memur maaşları belli oluyor. Öğretmen, polis, doktor, hemşire gibi pek çok meslek grubundaki memurları ilgilendiren temmuz memur maaşı ne kadar olacak sorusu yanıt bulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan temmuz-aralık aylarını kapsayan yılın ikinci yarısına ait asgari ücreti yüzde 34 artışla net 11 bin 402 lira olarak açıklamıştı. Memur maaş hesaplamaları yapılıyor. Peki, Temmuz 2023 memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, yanıtı…

MEMUR ZAMMI İÇİN GÖZLER 3 TEMMUZ’DA|| Memur temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte meslek grubuna göre öğretmen, polis, hemşire… zam beklentileri

Yılın ilk yarısına ait son enflasyon rakamı 3 Temmuz'da belli oluyor. Memur ve emekli zammını belirleyecek olan enflasyon verisi önümüzdeki pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük memur maaşının net 22 bin liraya yükseleceği açıklanmıştı. Yapılacak düzenlemelerle birlikte diğer memurların maaşlarında da iyileştirmeler yapılacak. Öğretmen, polis, doktor, hemşire gibi pek çok meslek grubundaki memurları ilgilendiren temmuz maaşının ne kadar olacağı yanıt buluyor. Geçtiğimiz günlerde asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 lira olarak hesaplanmıştı. Peki, Temmuz 2023 memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, yanıtı…

MEMUR ZAMMI İÇİN GÖZLER 3 TEMMUZ’DA|| Memur temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte meslek grubuna göre öğretmen, polis, hemşire… zam beklentileri

SON ENFLASYON TEMMUZDA AÇIKLANIYOR!

TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz 2023 saat 10.00'da yayımlanacak. Böylece 6 aylık veri ortaya çıkacak. Emekli ve memurun zammı belli oluyor.

Öncesinde beklentilerle birlikte ilk hesaplar çıkarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEMUR ZAMMI İÇİN GÖZLER 3 TEMMUZ’DA|| Memur temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte meslek grubuna göre öğretmen, polis, hemşire… zam beklentileri

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

MEMUR ZAMMI İÇİN GÖZLER 3 TEMMUZ’DA|| Memur temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte meslek grubuna göre öğretmen, polis, hemşire… zam beklentileri

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılacak düzenleme hakkında şu sözlere yer verdi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. Hedefimiz tüm paydaşları memnun edecek sonuca ulaşmak. Düzenleme temmuzda Meclis'ten geçecek, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak."

MEMUR ZAMMI İÇİN GÖZLER 3 TEMMUZ’DA|| Memur temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte meslek grubuna göre öğretmen, polis, hemşire… zam beklentileri

MEMUR EMEKLİ ZAMMI İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli zammı ve memur maaş zammı düzenlemesi başta olmak üzere yeni dönemin ilk yasal faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA