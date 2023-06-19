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Haberler Fotohaber Memur zammı ile yeni maaş hesapla! 2023 En düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Polis, öğretmen, bekçi, doktor maaşları...
Giriş Tarihi: 19.06.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 09:32

Memur zammı ile yeni maaş hesapla! 2023 En düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Polis, öğretmen, bekçi, doktor maaşları...

Milyonlarca vatandaşın beklediği memur maaş zamları için Temmuz ayına geri sayım başladı. Enflasyon oranına göre belirlenecek olan zam oranı merakla beklenirken enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 olarak duyuruldu. Vatandaşlar şimdi "2023 En düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt arıyor. Polis, öğretmen, bekçi, doktor ve diğer meslekleri icraa eden memurlar şimdiden zam oranı hesaplamaya başladı. Peki, 2023 En düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar.

Memur zammı ile yeni maaş hesapla! 2023 En düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Polis, öğretmen, bekçi, doktor maaşları...
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Memur zammı ile yeni maaş hesapla! 2023 En düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Polis, öğretmen, bekçi, doktor maaşları...

Memur maaş zammı için geri sayım resmen başladı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz." İfadelerini kullanmış ve zam müjdesini vermişti. Şimdilerde gözler Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanacağı o tarihe çevrildi. Peki, 2023 En düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, polis, öğretmen, bekçi, doktor maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar.

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Memur zammı ile yeni maaş hesapla! 2023 En düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Polis, öğretmen, bekçi, doktor maaşları...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli zammı ve memur maaş zammı düzenlemesi başta olmak züere yeni dönemin ilk yasal faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memur zammı ile yeni maaş hesapla! 2023 En düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Polis, öğretmen, bekçi, doktor maaşları...

Akbaşoğlu, "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM'nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak" diye konuştu.

Memur zammı ile yeni maaş hesapla! 2023 En düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Polis, öğretmen, bekçi, doktor maaşları...

EMEKLİ VE MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu.

Böylece 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26 oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 oldu.

  • 5 AYLIK ENFLASYON: 15,26
  • 5 AYLIK SSK-BAĞKUR ZAMMI: 15,26
  • 5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI: 7,13
  • 5 AYLIK MEMUR ZAMMI: 13,13
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