Giriş Tarihi: 19.06.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 09:32

Memur zammı ile yeni maaş hesapla! 2023 En düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Polis, öğretmen, bekçi, doktor maaşları...

Milyonlarca vatandaşın beklediği memur maaş zamları için Temmuz ayına geri sayım başladı. Enflasyon oranına göre belirlenecek olan zam oranı merakla beklenirken enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 olarak duyuruldu. Vatandaşlar şimdi "2023 En düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt arıyor. Polis, öğretmen, bekçi, doktor ve diğer meslekleri icraa eden memurlar şimdiden zam oranı hesaplamaya başladı. Peki, 2023 En düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar.