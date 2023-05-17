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Haberler Fotohaber Memur Zammı son durum haberleri | 2023 Temmuz ayında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?
Giriş Tarihi: 17.05.2023 23:55 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 23:55

Memur Zammı son durum haberleri | 2023 Temmuz ayında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Memur maaşı zammı hakkında yaşanan son gelişmeler milyonlarca vatandaşın gündemini meşgul ediyor. Kamu işçilerine uygulanan yüzde 45 oranındaki zammın ardından, temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Milyonlarca kamu çalışanı 2023 Temmuz ayında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak sorusuyla araştırma yapıyor. Yılda iki kez planlanan memur zammı için 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı göz önünde bulundurulacak. Peki 2023 memur maaş zamları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili son açıklamaları ve güncel durum.

Memur Zammı son durum haberleri | 2023 Temmuz ayında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Memur maaş zammı için güncel hesaplama tablosu, kamu işçilerine yapılan zamla birlikte yeniden inceleniyor. En düşük kamu işçisi maaşının 15 bin TL bandına çekilmesiyle birlikte asgari ücret, emekli ve memur maaşı gibi kalemler de inceleme altına alındı. Ocak ve temmuz aylarında yeniden değerlendirilen memur maaşları hakkında araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca kamu çalışanı 23 Temmuz ayında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya koyuldu. İşte memur zammı hakkında son gelişmeler ve maaş zamlarının açıklanacağı tarih…

Memur Zammı son durum haberleri | 2023 Temmuz ayında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI: EN DÜŞÜK MAAŞ YÜZDE 85 ARTACAK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşı ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yasaya göre memurların maaş artış oranları temmuz ve ocak ayında belirleniyor. Refah payı artışını biliyorsunuz biz getirdik. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisinden aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz.

Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak.

En düşük emekli maaşının üzerinde ücret alan emeklilerin durumunu iyileştirecek çalışma yapıyoruz. Yeni Meclisin açılmasıyla vatandaşlarımızı sevindireceğiz. Bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim" dedi.

Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL'den yüzde 85'i aşan zam ile 22 bin TL'ye çıkarılacak.

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Memur Zammı son durum haberleri | 2023 Temmuz ayında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

MEMUR ZAMMI, ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI İLE BELİRLENECEK

Emekli ve memura ek zam yolda! Seçim sonrası Meclis'in açılmasıyla beraber ilk olarak emekli ve memur maaşlarına yapılacak düzenlemeler ele alınacak.

Geçtiğimiz günlerde 700 bin kamu işçisine yüzde 45 oranında zam yapıldığını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir müjde de emekli ve memura vermişti.

Memur Zammı son durum haberleri | 2023 Temmuz ayında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

''Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur. Temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz.

Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, kimseyi gördüğünden geri koymayacağız, tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak.''

Memur Zammı son durum haberleri | 2023 Temmuz ayında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

MEMUR ZAMMI, ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME İLE BELİRLENİYOR

Memur ve memur emeklisi, Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar zam alıyor.

Memur enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

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