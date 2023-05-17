Memur Zammı son durum haberleri | 2023 Temmuz ayında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Memur maaşı zammı hakkında yaşanan son gelişmeler milyonlarca vatandaşın gündemini meşgul ediyor. Kamu işçilerine uygulanan yüzde 45 oranındaki zammın ardından, temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Milyonlarca kamu çalışanı 2023 Temmuz ayında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak sorusuyla araştırma yapıyor. Yılda iki kez planlanan memur zammı için 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı göz önünde bulundurulacak. Peki 2023 memur maaş zamları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili son açıklamaları ve güncel durum.