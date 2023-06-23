Memur zammı temmuz 2023 son dakika: 6 aylık enflasyon beklentisine göre en düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı ne kadar olacak son dakika haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz günlerde asgari ücret zammını açıklaması ile memur emekli zammı için harekete geçildi. 6 aylık enflasyon farkı gündemde. Memur maaşı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak soruları yanıt arıyor. Öğretmen, polis, doktor, hemşire gibi mesleklerde maaş hesaplama işlemleri gündemdeki yerini aldı. Temmuz zammı memurlar için refah payı ve toplu sözleşme zammı ile şekil alacak. İşte; emekli ve memur maaşı son dakika haberleri…