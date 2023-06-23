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Haberler Fotohaber Memur zammı temmuz 2023 son dakika: 6 aylık enflasyon beklentisine göre en düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.06.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 09:16

Memur zammı temmuz 2023 son dakika: 6 aylık enflasyon beklentisine göre en düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı ne kadar olacak son dakika haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz günlerde asgari ücret zammını açıklaması ile memur emekli zammı için harekete geçildi. 6 aylık enflasyon farkı gündemde. Memur maaşı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak soruları yanıt arıyor. Öğretmen, polis, doktor, hemşire gibi mesleklerde maaş hesaplama işlemleri gündemdeki yerini aldı. Temmuz zammı memurlar için refah payı ve toplu sözleşme zammı ile şekil alacak. İşte; emekli ve memur maaşı son dakika haberleri…

Memur zammı temmuz 2023 son dakika: 6 aylık enflasyon beklentisine göre en düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı temmuz 2023 son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Asgari ücrette uygulanan yüzde 34'lük temmuz maaş zammı enflasyon rakamları ile memur ve emekli zammı üzerinde etkili olacak. En düşük memur maaşı kadar olacak, kaç TL olacak soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. 6 aylık enflasyon beklentisi ilk tahminleri ortaya çıkardı. Peki, memur zammı ne zaman açıklanacak? İşte, son durum…

Memur zammı temmuz 2023 son dakika: 6 aylık enflasyon beklentisine göre en düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

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Memur zammı temmuz 2023 son dakika: 6 aylık enflasyon beklentisine göre en düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMUR EMEKLİ ZAMMI İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli zammı ve memur maaş zammı düzenlemesi başta olmak üzere yeni dönemin ilk yasal faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memur zammı temmuz 2023 son dakika: 6 aylık enflasyon beklentisine göre en düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Akbaşoğlu, "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM'nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak" diye konuştu.

Memur zammı temmuz 2023 son dakika: 6 aylık enflasyon beklentisine göre en düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ VE MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu.

Böylece 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26 oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 oldu.

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