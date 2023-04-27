Memur maaş zammı temmuz 2023 son dakika haberi: Enflasyonda ilk veriler! Memura ek zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı temmuz 2023 son dakika haberleri ile takip ediliyor. Temmuz zammı öncesinde en düşük emekli maaşında yaşanan artışın ardından memura ek zam var mı, ne zaman gelecek soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan 6 aylık enflasyon oranı ile belirlenecek temmuz ayı artışı için de rakamlar birikmeye başladı. Memur maaş zammı sonrası birçok ekonomi kaleminde de değişiklik olacak. Açıklanan 3 aylık oranla birlikte tablolar ortaya çıkmaya başladı. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte, memur zammı temmuz 2023 son dakika haberleri…