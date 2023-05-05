MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TEMMUZ 2023: Memur maaşı son enflasyona göre hesaplandı! Memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı?

Memur zammı temmuz 2023 son dakika enflasyon oranları ile takip ediliyor. 6 aylık enflasyonla belirlenecek zam oranı için son iki veri kaldı. En düşük emekli maaşı üzerinde uygulanan son emekli zammı ardından ek zam araştırmaları da başladı. Memur maaş zammı hesaplama tablosu gündemdeki yerini aldı. Konuya dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar sürüyor. Öte yandan toplu sözleşme zammı ve seyyanen zam da araştırılanlar arasında. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte, memur zammı temmuz 2023 son durum…