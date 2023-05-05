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Haberler Fotohaber MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TEMMUZ 2023: Memur maaşı son enflasyona göre hesaplandı! Memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı?
Giriş Tarihi: 05.05.2023 22:49 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 22:49

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TEMMUZ 2023: Memur maaşı son enflasyona göre hesaplandı! Memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı?

Memur zammı temmuz 2023 son dakika enflasyon oranları ile takip ediliyor. 6 aylık enflasyonla belirlenecek zam oranı için son iki veri kaldı. En düşük emekli maaşı üzerinde uygulanan son emekli zammı ardından ek zam araştırmaları da başladı. Memur maaş zammı hesaplama tablosu gündemdeki yerini aldı. Konuya dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar sürüyor. Öte yandan toplu sözleşme zammı ve seyyanen zam da araştırılanlar arasında. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte, memur zammı temmuz 2023 son durum…

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TEMMUZ 2023: Memur maaşı son enflasyona göre hesaplandı! Memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı?

Memura ek zam var mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Ocak ve temmuz zammı ile değerlendirilen polis, hemşire, doktor, öğretmen gibi kamuda çalışan memurların maaşları ne kadar olacak merak konusu. Memur zammı temmuz 2023 son dakika gelişmeleri takip edilirken konuya dair Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'in açıklamaları sürece yön veriyor. Seçim beyannamesinde yer alan refah payı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, son enflasyona göre memur maaş zammı hesaplama tablosu…

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TEMMUZ 2023: Memur maaşı son enflasyona göre hesaplandı! Memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE VE MEMURA ZAM AÇIKLAMASI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan temmuz zammı dönemine dair önemli bir açıklamada bulundu:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek bir güzel haberi inşallah milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

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MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TEMMUZ 2023: Memur maaşı son enflasyona göre hesaplandı! Memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı?

2023 NİSAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için geriye sadece 2 aylık veri kaldı. Memur zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TEMMUZ 2023: Memur maaşı son enflasyona göre hesaplandı! Memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Erdoğan, memur ve emekli zammı ile iligili kritik açıklamalarda bulundu.

Refay payı kapsamında maaşlarda yapılacak artış için iki bakanlığı harekete geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı enflasyona ezdirmeme sözünü tutacaklarını her fırsatta dile getirmeye devam ediyor.

Talimatı alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yapılacak düzenlemeler; çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TEMMUZ 2023: Memur maaşı son enflasyona göre hesaplandı! Memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı?

MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYON HESAPLAMASI İLE BELİRLENECEK!

Ocak ve Temmuz zammı ile yılda iki kez değerlendirilen memur ve memur emeklisi maaşı için 4 aylık enflasyon oranı belli oldu. Net oran için 2 aylık oran bekleniyor.

6 aylık oranın yanı sıra toplu sözleşme zammı da alacak memurlar araştırmalara başladı.

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