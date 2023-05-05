MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TEMMUZ 2023: Memur maaşı son enflasyona göre hesaplandı! Memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı?

Memura ek zam var mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Ocak ve temmuz zammı ile değerlendirilen polis, hemşire, doktor, öğretmen gibi kamuda çalışan memurların maaşları ne kadar olacak merak konusu. Memur zammı temmuz 2023 son dakika gelişmeleri takip edilirken konuya dair Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'in açıklamaları sürece yön veriyor. Seçim beyannamesinde yer alan refah payı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, son enflasyona göre memur maaş zammı hesaplama tablosu…