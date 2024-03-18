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Haberler Fotohaber Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! Faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte PPK toplantı tarihleri
Giriş Tarihi: 18.03.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 16:42

Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! Faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte PPK toplantı tarihleri

Dolar, altın ve mevduat faizi gibi birçok unsuru etkileyecek olan faiz kararları öncesi piyasaların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında Parasal sıkılaşma adımlarının devam edileceğine yönelik mesajlar veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrasında gözler açıklanacak olan karara çevrildi. Son toplantısında politika faizini 45'te sabit tutan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası yeni faizler açıklanacak. Mart ayının faiz kararını açıklayacak olan TCMB'nin ne yönde karar vereceği yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki, 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! Faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte PPK toplantı tarihleri

Piyasalarda yakından takip edilen Merkez Bankası faiz kararı için gözler toplantıya çevrildi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu "B" seviyesinden "B+"ya yükseltmesinin ardından bu ayki toplantı bekleniyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! Faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte PPK toplantı tarihleri

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı yılın üçüncü faiz kararı için takvim belli oldu.

Merkez Bankası mart ayı PPK Toplantısı'nı 21 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. PPK Toplantısı sonrası faiz kararı saat 14:00'te açıklanacak.

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Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! Faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte PPK toplantı tarihleri

TCMB ANKETİNE GÖRE YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası 2024'ün ilk anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 42,04 oldu. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi ise yüzde 39,09 olarak belirlendi.

Ankette yıl sonu dolar/TL tahmini 40 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64TL olarak gerçekleşti.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! Faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte PPK toplantı tarihleri

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ 2024

21 Mart 2024

25 Nisan 2024

23 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

21 Kasım 2024

26 Aralık 2024

Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! Faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte PPK toplantı tarihleri

ŞUBAT AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB, şubat ayında beklentilere paralel faizi yüzde 45'te sabit tuttu.

Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirilirken, Merkez Bankası 8 toplantı sonra faiz artırım sürecini sonlandırdı.

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